Face à lui, JD.com avance ses pions sur le continent européen. Il déploie progressivement Joybuy, sa marketplace internationale, et dispose déjà de plusieurs entrepôts logistiques en Europe. Son expertise dans les systèmes automatisés de préparation de commandes et dans la livraison rapide est l’une des plus avancées au monde. La présence de JD.com dans le capital de Fnac Darty, même indirectement, offre donc une porte d’entrée stratégique à un acteur chinois qui cherche à rivaliser avec Amazon en Europe.