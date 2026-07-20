La Commission européenne a pour ambition de sécuriser le plus possible ce qui se passe sur la toile. Ce qui passe notamment par le fait que les plateformes d'e-commerce doivent vendre des produits aussi sûrs que ceux que l'on retrouve dans les commerces physiques.

« La propagation de vêtements contrefaits, de jouets dangereux, de cosmétiques nocifs et d'autres produits illégaux n'est pas un coût inévitable des achats en ligne - c'est un échec d’AliExpress à respecter ses obligations. La taille n'est pas une excuse » a expliqué la vice-présidente de la Commission, Henna Virkkunen. Résultat, le géant chinois se voit infliger une amende de 550 millions d'euros.