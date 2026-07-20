La Commission européenne vient de frapper un grand coup avec une amende record. Et c'est la plateforme d'e-commerce chinoise AliExpress qui est la victime.
Le règlement européen Digital Services Act (DSA) commence à faire sentir son poids sur les géants du net. Au mois de décembre dernier, c'était ainsi X qui prenait une amende de 120 millions d'euros au titre du DSA, suivie quelques mois plus tard d'une nouvelle amende, encore plus importante, de 200 millions d'euros, tombant cette fois sur Temu. Et Bruxelles semble monter en puissance, vu ce qui vient d'arriver à AliExpress.
La Commission européenne inflige une amende de 550 millions d'euros à AliExpress, au titre du DSA
La Commission européenne a pour ambition de sécuriser le plus possible ce qui se passe sur la toile. Ce qui passe notamment par le fait que les plateformes d'e-commerce doivent vendre des produits aussi sûrs que ceux que l'on retrouve dans les commerces physiques.
« La propagation de vêtements contrefaits, de jouets dangereux, de cosmétiques nocifs et d'autres produits illégaux n'est pas un coût inévitable des achats en ligne - c'est un échec d’AliExpress à respecter ses obligations. La taille n'est pas une excuse » a expliqué la vice-présidente de la Commission, Henna Virkkunen. Résultat, le géant chinois se voit infliger une amende de 550 millions d'euros.
AliExpress dénonce une amende « disproportionnée »
Cette amende a été décidée après que la Commission européenne se soit penchée sur ses pratiques en 2023 et 2024. Bruxelles indique ainsi que de très nombreux produits pas aux normes sont mis en vente sur la plateforme, et que les contrôles menés par AliExpression sont insuffisants, certains « se font en dix ou vingt secondes ». Enfin, même quand ces mauvais produits sont repérés, « ils peuvent rester en vente sur le site pendant des semaines ».
Du côté d'AliExpress, évidemment, on s'oppose à l'amende. « Nous sommes en désaccord avec la décision rendue ce jour et avec cette amende disproportionnée, qui ne reflètent ni nos principes établis ni les mesures significatives et proactives que nous avons mises en œuvre » a déclaré AliExpress. La plateforme a maintenant jusqu'au 20 octobre pour proposer des mesures correctrices, afin de ne pas s'exposer à des mesures punitives supplémentaires. AliExpress compte à ce jour 193 millions d'utilisateurs sur le Vieux Continent.