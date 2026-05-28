Voilà une amende qui ne risque pas de faire plaisir. Le géant chinois de l'e-commerce Temu vient en effet de prendre une contravention de 200 millions d'euros de la part l'UE, pour avoir permis la vente de produits illégaux - comme des chargeurs défectueux ou des jouets pour bébés dangereux.

Cette amende a été infligée au titre du Digital services act (DSA), qui impose des obligations de protection des consommateurs aux géants de l'e-commerce. « L'entreprise a échoué à identifier, analyser et évaluer avec diligence les risques systémiques liés à la vente de produits illégaux sur sa plateforme, tout comme les préjudices en résultant pour les consommateurs dans l'Union européenne » a commenté la Commission européenne, qui achève là une enquête débutée en octobre 2024.