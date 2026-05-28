Le début de l'offensive contre les acteurs du e-commerce ? Temu se voit infliger une amende salée de la part de l'Union européenne pour manquement à ses obligations.
En France, on a beaucoup entendu parler de Shein, attaquée par le gouvernement depuis la découverte de poupées à caractère pédopornographique vendues sur sa plateforme. Mais de manière plus globale, les autorités du pays veulent s'attaquer aux géants de l'e-commerce qui vendraient des produits illégaux. Une volonté que l'on retrouve aussi du côté de Bruxelles, où l'on commence à infliger des amendes qui font mal.
Une amende de 200 millions d'euros pour Temu en Europe
Voilà une amende qui ne risque pas de faire plaisir. Le géant chinois de l'e-commerce Temu vient en effet de prendre une contravention de 200 millions d'euros de la part l'UE, pour avoir permis la vente de produits illégaux - comme des chargeurs défectueux ou des jouets pour bébés dangereux.
Cette amende a été infligée au titre du Digital services act (DSA), qui impose des obligations de protection des consommateurs aux géants de l'e-commerce. « L'entreprise a échoué à identifier, analyser et évaluer avec diligence les risques systémiques liés à la vente de produits illégaux sur sa plateforme, tout comme les préjudices en résultant pour les consommateurs dans l'Union européenne » a commenté la Commission européenne, qui achève là une enquête débutée en octobre 2024.
Les équipes de Bruxelles se sont faites passées pour des clients
Une enquête approfondie, menée par ses propres équipes, qui se sont faites passer pour de simples clients passant commande sur Temu. Elles y ont découvert des jouets pour bébé qui posaient des risques comme le fait d'entraîner la suffocation ou d'afficher des taux en substance nocive allant au-delà des seuil.
Pour ce qui est des chargeurs, dont nous vous parlions plus haut, Bruxelles explique « qu'un très fort pourcentage des chargeurs commandés n'ont pas réussi à passer des tests de sécurité basiques ». De quoi donc justifier l'amende. Et surtout mettre en garde les concurrents chinois de Temu, AliExpress et Shein, eux aussi actuellement dans l'oeil du viseur de la Commission européenne.