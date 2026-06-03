La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a frappé fort contre Shein ce mercredi 3 juin 2026. Quelques mois après une sanction de la CNIL, deux entités distinctes du mastodonte du e-commerce écopent d'amendes respectives de 5,7 et 16,7 millions d'euros, pour des manquements allant du droit de rétractation aux informations environnementales obligatoires sur les produits textiles. Le géant de la fast fashion ne l'entend pas de cette oreille et conteste avec fermeté les deux sanctions.