Le gouvernement français, qui a validé une prochaine taxe de deux euros sur les colis lointains en adoptant son budget, ne cache pas sa satisfaction. Les ministres Roland Lescure, Serge Papin et Anne Le Hénanff avaient eux-mêmes alerté Bruxelles à plusieurs reprises sur les pratiques de Shein. Ils se félicitent aujourd'hui que « la voix de la France ait été entendue ». Ils réclament une procédure menée « jusqu'au bout et rapidement », et soulignent que Shein représente aussi une concurrence déloyale pour les marques et enseignes françaises qui, elles, respectent les règles.