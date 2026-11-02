Sur le papier, la règle est plutôt simple. Mais en pratique, elle demande un petit effort de calcul. Les 2 euros dont nous parlons ne se paient ni par colis ni par article, mais par catégorie de produit. Pour les définir, la douane s'appuie sur la nomenclature combinée européenne, un immense catalogue qui attribue un code à chaque type de marchandise. Les t-shirts en coton ont le leur, les jouets aussi, les parfums encore un autre. Quelle que soit la quantité, chaque code présent dans le colis n'est facturé qu'une fois. Si vous commandez vingt casquettes identique, on a un seul code, donc 2 euros. Si vous optez pour deux jouets, un manteau et deux flacons de parfum ? Là, ce sont trois codes différents, donc 6 euros. Les passionnés d'électronique, dont les paniers AliExpress mêlent résistances, capteurs et câbles qui relèvent chacun d'un code distinct, voient ainsi la facture grimper plus vite que les autres.