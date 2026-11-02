Depuis le 1er novembre, les commandes Shein, Temu ou AliExpress expédiées depuis l'extérieur de l'UE paient 2 euros de frais de traitement par catégorie d'articles. Ajoutés aux 3 euros de douane de juillet, ils peuvent parfois dépasser le prix du panier.
Les frais de traitement de 2 euros sur les colis importés dans l'Union européenne sont entrés en vigueur le dimanche 1er novembre 2026, dans l’ensemble des États membres. Ils s’ajoutent au droit de douane de 3 euros appliqué depuis juillet aux petits colis, et concernent au premier chef les commandes passées sur Temu, Shein ou AliExpress. De son côté, le gouvernement, qui vient de dresser un bilan d’étape, assure que les plateformes asiatiques reculent déjà en France. Le t-shirt à 5 euros de Shein vient de perdre une partie de son « charme ».
Après les 3 euros de juillet, l’Europe ajoute 2 euros de frais sur les colis Temu et Shein
Sur le papier, la règle est plutôt simple. Mais en pratique, elle demande un petit effort de calcul. Les 2 euros dont nous parlons ne se paient ni par colis ni par article, mais par catégorie de produit. Pour les définir, la douane s'appuie sur la nomenclature combinée européenne, un immense catalogue qui attribue un code à chaque type de marchandise. Les t-shirts en coton ont le leur, les jouets aussi, les parfums encore un autre. Quelle que soit la quantité, chaque code présent dans le colis n'est facturé qu'une fois. Si vous commandez vingt casquettes identique, on a un seul code, donc 2 euros. Si vous optez pour deux jouets, un manteau et deux flacons de parfum ? Là, ce sont trois codes différents, donc 6 euros. Les passionnés d'électronique, dont les paniers AliExpress mêlent résistances, capteurs et câbles qui relèvent chacun d'un code distinct, voient ainsi la facture grimper plus vite que les autres.
Ces frais visent toutes les ventes à distance à destination d'un particulier, et c'est là leur vraie nouveauté, puisque contrairement au droit de douane de juillet, réservé aux colis de 150 euros ou moins, ils s'appliquent aussi à une commande de 300 euros. Ils sont par ailleurs pérennes, alors que les 3 euros restent provisoires. Jusqu'à 150 euros, les deux s'additionnent, soit 5 euros par catégorie. Le gouvernement prend lui-même l'exemple d'un panier de 18 euros, avec deux t-shirts et deux jouets, qui s'alourdit de 10 euros.
Alors qui règle la note ? Officiellement, les plateformes, les vendeurs et, le cas échéant, les transporteurs. Mais libre à eux de répercuter la charge sur leurs tarifs, et Temu comme AliExpress avaient déjà relevé leurs prix cet été. Un conseil au passage : la douane n'adresse jamais de demande de paiement aux particuliers. Le SMS qui vous presse de régler « vos frais de douane » est une arnaque, on le rappelle.
Shein, Temu, AliExpress : des plateformes à la peine, mais pas à court d'idées
En fin de semaine dernière, Bercy a fait le bilan d'un an de mobilisation. Selon Médiamétrie, la fréquentation de Shein a fondu de 42 % en un an, celle de Temu de 36 % et celle d'AliExpress de 10 %. En septembre, les ventes en valeur sur ces sites ont reculé de 25 % en moyenne, d'après l'application Joko. La valorisation de Shein, elle, est passée de 100 à 27 milliards d'euros depuis 2022. Les sanctions françaises et européennes infligées aux trois plateformes dépassent en outre le milliard d'euros sur un an.
Ces frais ne servent pas qu'à freiner les achats. Ils doivent surtout financer les contrôles douaniers, et le travail ne manque pas, car 5,9 milliards de petits colis sont entrés dans l'Union européenne en 2025, dont 93 % venus de Chine. Au printemps, la douane a passé au crible plus de 26 000 colis et relevé 69 % de produits non conformes. Sur près de 600 articles analysés, la DGCCRF (la Répression des fraudes) en a jugé 46 % dangereux. Le montant des frais sera réévalué tous les deux ans.
Le dispositif a pourtant son talon d'Achille. Il ne vise en effet que les colis qui franchissent la frontière de l'UE un par un. Une plateforme qui importe ses marchandises en gros, par conteneurs entiers, les dédouane une seule fois aux conditions habituelles, puis les expédie depuis un entrepôt européen sans payer ces frais colis par colis. C'est précisément ce que permet le hub géant de 740 000 m² ouvert par Shein près de Wrocław, en Pologne. Sur Amazon aussi, tout dépend du vendeur et du lieu d'expédition.
La France connaît la musique. Sa taxe nationale de 2 euros, appliquée de mars à juin, ne frappait que les colis dédouanés sur son sol, et certains opérateurs avaient simplement fait passer les leurs par d'autres pays de l'UE. En juillet 2028, le forfait de 3 euros laissera place aux droits de douane classiques, avec des frais réduits pour les colis passés par des entrepôts agréés. D'ici là, Paris s'attaque à la mode ultra-éphémère, avec un malus, de 50 centimes pour des chaussettes à 12 euros pour une veste, qui s'applique déjà, et la publicité pour ces marques sera interdite dans les médias dès le 1er janvier 2027.