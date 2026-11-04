Aujourd'hui, les démocrates ont triomphé à l'occasion des élections de mi-mandat aux États-Unis. Et ça pourrait avoir un effet important sur les data centers !
L'intelligence artificielle, c'est ce qui porte l'économie américaine ces dernières années. Une tendance soutenue par une immense traînée de projets de création de nouveaux data centers, permettant d'entraîner et de faire fonctionner les modèles IA. Mais le phénomène est peut-être allé trop loin, et a suscité une opposition de plus en plus féroce ces derniers mois aux États-Unis. Une opposition qui devrait se matérialiser en nouvelle politique avec la victoire des démocrates aux midterms.
Les démocrates ont surfé avec succès sur la vague anti-data centers
Parmi les grands thèmes évoqués par les démocrates ces derniers mois au niveau électoral, il y a eu la question des data centers. De nombreux candidats de ce camp se sont en effet prononcés contre ces projets, et ont proposé des mesures de régulation, voire des moratoires.
Cet écho est si manifeste qu'un Elon Musk, qui fait partie politiquement des grands perdants de la journée, a tenu a blaguer sur la question. « Le data centers spatiaux semblement particulièrement intéressants en ce moment » a-t-il ainsi ironisé sur X, en réaction à cette victoire.
Texas, Ohio, Géorgie… des victoires démocrates qui changent la donne
Dans le détail, on peut voir que les changements à la tête de plusieurs États pourraient faire une grande différence. Au Texas ainsi, qui va représenter jusqu'à 30% des data centers qui seront mis en service 2028, la prochaine gouverneure, Gina Hinojosa, s'était prononcée pour un arrêt des autorisations de projets de data centers le temps de mettre fin aux effets négatifs de ces projets sur les communautés. Elle avait ainsi accusé ces projets d'être à l'origine de « l'augmentation de nos tarifs de services publics et l'épuisement de nos ressources en eau. »
Du côté de l'Ohio, autre grande terre d'accueil des data centers, le républicain Vivek Ramaswamy, gros soutien du développement des data centers, a perdu contre Amy Acton - future gouverneure de l'État. Celle-ci avait promis de « lutter contre le développement effréné des centres de données. » Un scénario similaire à celui de la Géorgie, troisième état le plus important du pays pour le développement de data centers, où la prochaine patronne, Keisha Lance Bottoms, avait fait campagne sur un moratoire sur les nouveaux projets de construction. Alors, est-ce un tournant ?