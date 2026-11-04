Dans le détail, on peut voir que les changements à la tête de plusieurs États pourraient faire une grande différence. Au Texas ainsi, qui va représenter jusqu'à 30% des data centers qui seront mis en service 2028, la prochaine gouverneure, Gina Hinojosa, s'était prononcée pour un arrêt des autorisations de projets de data centers le temps de mettre fin aux effets négatifs de ces projets sur les communautés. Elle avait ainsi accusé ces projets d'être à l'origine de « l'augmentation de nos tarifs de services publics et l'épuisement de nos ressources en eau. »

Du côté de l'Ohio, autre grande terre d'accueil des data centers, le républicain Vivek Ramaswamy, gros soutien du développement des data centers, a perdu contre Amy Acton - future gouverneure de l'État. Celle-ci avait promis de « lutter contre le développement effréné des centres de données. » Un scénario similaire à celui de la Géorgie, troisième état le plus important du pays pour le développement de data centers, où la prochaine patronne, Keisha Lance Bottoms, avait fait campagne sur un moratoire sur les nouveaux projets de construction. Alors, est-ce un tournant ?