La banque Fortuneo, issue du groupe Crédit Mutuel Arkéa, a confirmé mercredi avoir été victime d’une cyberattaque ayant permis des opérations frauduleuses. Plus de 100 millions d’euros auraient été détournés, mais la banque bretonne assure que ses clients ne perdront rien.
Le Crédit Mutuel Arkéa a été la cible d'une cyberattaque, désormais maîtrisée, mais confirmée ce mercredi 4 novembre auprès de l'AFP. Celle-ci a néanmoins ouvert la voie à des opérations frauduleuses, pour un montant qui pourrait être supérieur à 100 millions d'euros. Une partie des fonds aurait transité par des plateformes de cryptomonnaies, en début de semaine.
Les clients ne sont pas touchés financièrement, mais à cette heure, certaines opérations restent suspendues par précaution. C'est la banque en ligne Fortuneo qui aurait servi de point d'entrée à cette attaque informatique.
Plus de 100 millions d'euros détournés, et une piste qui mène aux cryptos
Officiellement, Arkéa ne donne ni livre pas de montant ni de nom de filiale. Officieusement, certaines estimations remontent, une source proche du dossier évoque auprès de franceinfo plus de 100 millions d'euros détournés, tandis que Le Télégramme avance 133 millions de dollars, soit environ 118 millions d'euros. Si le chiffre se confirme, il représenterait près d'un quart des 450 millions d'euros de bénéfice net réalisés par le groupe en 2025.
Ce total de plus de 133 millions de dollars, l'enquêteur indépendant ZachXBT l'a d'abord reconstitué en suivant l'argent à la trace. Les fonds ont été retirés en stablecoins, des cryptomonnaies adossées à une monnaie classique, depuis des comptes ouverts sur plusieurs plateformes, et l'attaque s'est étalée sur plusieurs jours selon lui.
Kraken a depuis restreint les comptes liés et Crypto.com a bloqué les fonds associés. D'après son suivi, une partie aurait toutefois déjà été convertie en Monero, une crypto conçue pour masquer les transactions. Il regrette l'alerte tardive de la banque, en indiquant que plus de 30 millions de dollars auraient pu être gelés.
Votre argent est à l’abri, Fortuneo en point d'entrée
Crédit Mutuel Arkéa est formel en tout cas. Au-delà de la gravité de l'attaque, celle-ci n'aura aucune conséquence financière pour ses 5,6 millions de clients, et une source citée par franceinfo confirme que comptes courants et livrets sont intacts. Certaines opérations, comme les virements, restent toutefois suspendues, sans date de reprise. Selon le journaliste spécialisé Grégory Raymond (The Big Whale), qui s'appuie sur des sources anonymes, Fortuneo, la banque en ligne du groupe aux plus d'un million de clients, aurait subi une fraude massive aux virements. Arkéa n'a pas confirmé ni démenti cet incident.
Attention, Arkéa (Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest, Fortuneo…) est un groupe distinct du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui chapeaute la plupart des autres caisses ainsi que le CIC, non concernés. Seul un mécanisme de solidarité les relie. Il convient également de préciser que Clubic est édité par Humanoid, membre du groupe Ebra, propriété du Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Dans les prochains jours, des escrocs risquent de surfer sur cette affaire. Si un prétendu conseiller vous appelle pour « sécuriser » votre compte, raccrochez, puis rappelez votre banque au numéro affiché dans l’application. Ne communiquez jamais vos codes, et ne validez aucune opération que vous n’avez pas initiée vous-même. Transférez les SMS suspects au 33 700, surveillez vos relevés et, en cas de doute, rendez-vous sur cybermalveillance.gouv.fr. À noter que la Banque de France a été notifiée de l'incident.