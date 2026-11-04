Le Crédit Mutuel Arkéa a été la cible d'une cyberattaque, désormais maîtrisée, mais confirmée ce mercredi 4 novembre auprès de l'AFP. Celle-ci a néanmoins ouvert la voie à des opérations frauduleuses, pour un montant qui pourrait être supérieur à 100 millions d'euros. Une partie des fonds aurait transité par des plateformes de cryptomonnaies, en début de semaine.

Les clients ne sont pas touchés financièrement, mais à cette heure, certaines opérations restent suspendues par précaution. C'est la banque en ligne Fortuneo qui aurait servi de point d'entrée à cette attaque informatique.