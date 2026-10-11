Depuis 9h ce dimanche, des milliers de clients du Crédit Agricole ne parviennent plus à se connecter à leur banque en ligne ni à l'application Ma Banque. Les virements sont bloqués, les soldes figés, et la banque ne communique pas.
C'est une panne du dimanche qui n'est pas franchement agréable pour les clients du Crédit Agricole. Ce 11 octobre 2026, l'accès aux comptes en ligne et à l'application mobile de la célèbre banque tourne en effet au casse-tête, et ce depuis le début de la matinée, dans plusieurs régions. Sur les sites de suivi, les signalements se comptent par centaines et les commentaires tombent à la minute, presque tous sur le même air, à savoir qu'il est impossible de se connecter.
Panne Crédit Agricole ce dimanche, des milliers de clients privés d’accès à leurs comptes
D'après ce que l'on constate sur la plateforme Statut-Services.fr, les premiers signalements sont arrivés vers 9h15, avant un pic aux alentours de 11h10. À midi, le compteur dépassait les 400, et TotalBug en affichait près de 800 sur les dernières heures. Parmi les internautes qui précisent leur souci, près de six sur dix pointent la connexion au compte. Downdetector, lui, place l'application en tête des plaintes (42 %), devant l'accès à la banque en ligne (30 %) et la connexion (22 %), même si ces derniers sont assez identiques.
Dans le détail, certains saisissent leur code de connexion, qui « s'efface à chaque fois », soupire une cliente. D'autres se heurtent à un message évoquant un problème technique lors de la confirmation d'identité. Certains parviennent à ouvrir l'appli, mais avec des soldes figés au 5 ou au 7 octobre, et des virements qui refusent de partir. Quelques-uns signalent même des paiements par carte refusés ou un distributeur de billets qui reste sourd. Le phénomène touche plusieurs caisses régionales, de l'Ille-et-Vilaine à l'Aquitaine en passant par la Champagne-Bourgogne.
Une panne au goût de déjà-vu
Pour le moment, c'est silence radio du côté du Crédit Agricole. Et c'est peut-être ce qui irrite le plus les gens. Un client déplore par exemple une matinée perdue « sans un minimum d'information », quand un autre dit avoir trouvé injoignable le numéro d'urgence censé fonctionner 24h/24. L'agacement a ses raisons. Les pannes sont hélas régulières au sein des établissements bancaires, mais celui-ci survient à un moment où les équipes de terrain sont plus délicates à mobiliser, car rappelons-le, nous sommes dimanche !
En attendant, la panne est massive, et il inutile a priori de réinitialiser vos identifiants. Pour vos achats du jour, mieux vaut prévoir un plan B donc, avec des espèces ou la carte d'une autre banque. En cas de perte ou de vol, l'opposition reste possible depuis le serveur interbancaire, au 0 892 705 705. Enfin, prudence dans votre boîte mail, puisque sur les plateformes de signalement, un client dit avoir reçu un message de phishing l'invitant à « sécuriser » son compte. Les escrocs raffolent de ce genre de dimanche, alors ne cliquez sur rien.