C'est une panne du dimanche qui n'est pas franchement agréable pour les clients du Crédit Agricole. Ce 11 octobre 2026, l'accès aux comptes en ligne et à l'application mobile de la célèbre banque tourne en effet au casse-tête, et ce depuis le début de la matinée, dans plusieurs régions. Sur les sites de suivi, les signalements se comptent par centaines et les commentaires tombent à la minute, presque tous sur le même air, à savoir qu'il est impossible de se connecter.