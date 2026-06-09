Tout pointe vers un test technique envoyé par erreur à un large volume de clients, au lieu de circuler dans un environnement interne réservé aux équipes de développement ou de recette. Le libellé « test cedric » ressemble à ces messages de vérification utilisés pour contrôler l’envoi de notifications push avant un déploiement réel. Sauf qu’ici, le message a visiblement quitté le cadre prévu pour atterrir sur les smartphones de clients du Crédit Agricole.

L’incident prête à sourire, mais il intervient dans une application bancaire, ce qui change un peu la réception. Une notification inhabituelle envoyée par sa banque peut vite être interprétée comme une alerte de sécurité, une tentative de fraude ou un problème sur le compte. Dans le cas présent, rien dans le message ne demandait d’action et aucun élément ne laisse penser à une opération frauduleuse.

Le bon réflexe ne change pas pour autant. Si une notification bancaire vous demande de valider une opération que vous n’avez pas initiée, de communiquer un code ou de cliquer sur un lien suspect, il faut ignorer la demande et passer par l’application ou le site officiel en saisissant soi-même l’adresse.

Le Crédit Agricole n’a pas encore donné d’explication détaillée sur l’origine de cette notification. Pour l’heure, « test cedric » ressemble surtout à un cafouillage technique très visible. De quoi offrir à Internet son running gag du jour, et sans doute une journée un peu moins drôle aux équipes concernées.