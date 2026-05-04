Depuis environ 16h30 ce lundi 4 mai, l'application et le site web de la Société Générale ont cessé de fonctionner. Pour beaucoup, il est impossible de consulter ses comptes, de valider un paiement ou même simplement de se connecter. Les plateformes qui surveillent les pannes en temps réel ont aussitôt été inondées de signalements. Certains clients se retrouvent même bloqués en plein achat.