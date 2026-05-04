Ce lundi après-midi, la Société Générale connaît une panne qui pénalise de nombreux clients. L'application mobile et site web sont tous les deux impactés.
Depuis environ 16h30 ce lundi 4 mai, l'application et le site web de la Société Générale ont cessé de fonctionner. Pour beaucoup, il est impossible de consulter ses comptes, de valider un paiement ou même simplement de se connecter. Les plateformes qui surveillent les pannes en temps réel ont aussitôt été inondées de signalements. Certains clients se retrouvent même bloqués en plein achat.
La Société Générale est en panne, le site et les applications impactés
Début de semaine compliqué pour la Société Générale et ses clients. Parmi les signalements déposés sur Downdetector ou TotalBug, John, lapidaire, a expliqué que « l'application est HS. » En quelques minutes, les signalements s'accumulent, avec un message qui revient en boucle : « Service momentanément indisponible. Veuillez réessayer. » Que ce soit sur Android, iOS, PC, ou Chrome, aucun support ne semble être épargné.
Sur Downdetector, on constate que 74 % des signalements sont liés à l'application mobile, et 12 % aux difficultés de connexion. Autrement dit, c'est bien l'infrastructure numérique dans son ensemble qui a flanché, pas un simple bug isolé sur un appareil ou un système d'exploitation.
Les clients de la banque font part de leur frustration
Parmi les témoignages, Laurent décrit « un service momentanément indisponible sur appli et site web ». Yannis confirme qu'il est « impossible de se connecter sur appli ou navigateur. » C'est peut-être Nabil qui résume le mieux le couac du jour, lui qui fut bloqué en caisse, incapable de payer, et qui pointe directement sa banque.
Un autre utilisateur, Didoo, a eu la bonne idée d'appeler le service client. Selon lui, les techniciens de la banque lui assurent être « sur le coup pour rétablir au plus vite » les services. Rassurant, en théorie. À voir quand cela sera suivi d'effet. En attendant, les clients restent pénalisés à un heure importante de la journée, qui plus est en début de semaine.