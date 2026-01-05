Après les déboires de La Poste démarrés fin 2025 et qui se poursuivent début 2026, d'autres établissements sont aussi en souffrance en ce début d'année. C'est le cas de Banque Populaire et de la Caisse d'Épargne, dont les sites internet et applications sont inaccessibles ce lundi 5 janvier matin. Une panne affecte les services des deux banques.