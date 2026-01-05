Depuis lundi matin, le site internet et l'application mobile des établissements Caisse d'Épargne et Banque Populaire sont inaccessibles, en raison d'une panne. Les clients se désespèrent.
Après les déboires de La Poste démarrés fin 2025 et qui se poursuivent début 2026, d'autres établissements sont aussi en souffrance en ce début d'année. C'est le cas de Banque Populaire et de la Caisse d'Épargne, dont les sites internet et applications sont inaccessibles ce lundi 5 janvier matin. Une panne affecte les services des deux banques.
De grosses difficultés ce lundi pour la Caisse d'Épargne et Banque Populaire
Deux établissements du groupe BPCE, à savoir Caisse d'Épargne et Banque Populaire, sont touchés par un incident qui prive leurs clients de certaines fonctionnalités. Beaucoup se plaignent, en ligne, de ne pas avoir accès à leur espace client ni au site internet des banques, quand d'autres ajoutent qu'il est aussi impossible de se connecter sur l'application mobile.
Peu après 12h, le site de la Caisse d'Épargne n'était en effet qu'une page blanche. Pour le moment, le groupe n'a pas communiqué sur la nature de l'incident. On ignore s'il s'agit d'une cyberattaque, comme ce fut doublement le cas pour La Poste ces dernières semaines. On ignore s'il s'agit également d'une opération de maintenance qui tourne mal, ou d'un incident d'une autre nature.