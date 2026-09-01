De faux conseillers usurpent l'identité de la Caisse des Dépôts pour piéger des particuliers par mail ou téléphone, en prétextant des fonds en attente suite à un investissement. L'institution lance donc l'alerte.
La Caisse des Dépôts a lancé l'alerte un peu partout, sur son site et sur les réseaux sociaux, où le message a rapidement cumulé les vues et partages, sans que cela ne suffise à prévenir tout le monde. Car des escrocs se font passer pour ses conseillers afin de soutirer de l'argent à des particuliers qui ne sont pourtant pas clients de l'institution. Les malfrats misent sur l'appât du gain et promettent aux destinataires d'e-mails ou de coups de fil des fonds fictifs à récupérer. L'organisme rappelle fermement qu'il ne procède jamais de cette façon avec ses usagers.
De faux conseillers de la Caisse des Dépôts tentent d'arnaquer des particuliers
Le mode opératoire est simple, mais il peut être efficace. Les fraudeurs contactent des particuliers non-clients de la Caisse des Dépôts, donc soit par voie électronique soit en leur téléphonant, en leur affirmant que des sommes dorment à leur nom, à la suite d'un investissement. Voilà qui peut évidemment éveiller la curiosité de chacun, voire l'espoir d'un gain inattendu, même chez des personnes qui n'ont pourtant aucun lien avec l'établissement.
Pour débloquer ces prétendus fonds, le versement de « frais de dossier » est ensuite exigé. Une fois ce paiement effectué, il n'existe évidemment aucun fonds à récupérer, et l'argent versé s'évapore directement dans les poches des escrocs, sans possibilité de remboursement.
Les bons réflexes pour ne pas se faire avoir en cette période où les fausses sollicitations pullulent
Décidément, les faux pièges circulent à grande vitesse en cette période de rentrée, ce qui n'étonne personne dans le « petit » milieu de la cybersécurité. On a pu le voir ces derniers jours avec l'alerte lancée par la Gendarmerie de la Somme sur le SIM swapping, ou celle relayée par nos soins encore ce matin sur l'arnaque au faux RIB de votre gestionnaire de loyer.
Si vous êtes face à ce type de sollicitation, la Caisse des Dépôts se montre catégorique : elle ne contacte jamais ses usagers par e-mail ou téléphone pour leur réclamer de l'argent. Toute demande de paiement dans ce contexte doit donc immédiatement éveiller les soupçons, quelle que soit la somme évoquée en retour. L'institution résume d'ailleurs la marche à suivre en trois mots : un doute, on vérifie, et on ne paie pas.
En cas de doute justement, mieux vaut ne transmettre aucune donnée personnelle ou bancaire, et surtout ne rien payer. Les victimes ou témoins de ce type d'escroquerie peuvent également porter plainte ou signaler les faits via la plateforme THESEE, accessible sur Service-Public.fr.
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