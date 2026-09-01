La Caisse des Dépôts a lancé l'alerte un peu partout, sur son site et sur les réseaux sociaux, où le message a rapidement cumulé les vues et partages, sans que cela ne suffise à prévenir tout le monde. Car des escrocs se font passer pour ses conseillers afin de soutirer de l'argent à des particuliers qui ne sont pourtant pas clients de l'institution. Les malfrats misent sur l'appât du gain et promettent aux destinataires d'e-mails ou de coups de fil des fonds fictifs à récupérer. L'organisme rappelle fermement qu'il ne procède jamais de cette façon avec ses usagers.