Une arnaque par e-mail cible actuellement des locataires, avec des escrocs qui se font passer pour une agence de gestion locative. Le message réclame un justificatif de paiement et annonce un changement de coordonnées bancaires suspect.
Un e-mail au sujet inquiétant, « Point sur vos loyers impayés », est en train d'être diffusé en ce début de semaine dans de nombreuses boîtes e-mail, a constaté Clubic. Signé d'une prétendue « Gestions Locative », le message réclame à son destinataire un justificatif de paiement et glisse, comme en passant, un changement de coordonnées bancaires. Cette arnaque au faux RIB mise, comme souvent, sur la panique pour faire baisser la garde des locataires. Fort heureusement, les filtres anti-spam de Gmail ont d'ailleurs eux-mêmes repéré la supercherie, et l'effet communautaire fait aussi son œuvre, ce qui permet de classer automatiquement le message parmi les indésirables. Il reste néanmoins un danger à ce stade, même si des indices trahissent sa nature frauduleuse.
Comment un e-mail frauduleux imite une vraie agence de gestion locative
Le message, envoyé depuis une simple adresse Gmail et non depuis un domaine professionnel dédié, prétend que les loyers de juillet et août n'ont pas été réglés. L'objectif des malfrats est de pousser la victime à réagir dans l'urgence, sans prendre le temps de vérifier l'identité réelle de l'expéditeur, en jouant sur la peur d'un impayé ou d'un futur contentieux locatif, une mécanique que l'on retrouve dans d'autres campagnes de phishing usurpant des organismes officiels, comme les faux avis de saisie administrative repérés récemment. Ils demandent à leurs cibles de leur transmettre un justificatif de paiement.
Détail qui ne doit pas laisser insensible, l'objet du mail commence par « Re: », comme s'il s'agissait de la réponse à un échange déjà engagé. L'astuce paraît anodine, mais elle est destinée à endormir la méfiance du destinataire, en donnant une fausse impression de conversation légitime et déjà amorcée ce dernier.
Vient ensuite la partie la plus sensible du message. Les fraudeurs indiquent avoir procédé à une mise à jour de leurs coordonnées bancaires, et demandent ainsi au destinataire de confirmer avoir bien reçu le nouveau RIB de l'agence, qui « devra être utilisé pour le règlement du loyer du mois de septembre ». Une manière détournée d'obtenir une validation implicite du nouveau RIB, avant que le prochain loyer ne parte, cette fois, vers un compte frauduleux, un mécanisme d'arnaque au faux RIB bien trop souvent vu dans les tribunaux.
Ne jamais confirmer un paiement sans être sûr de l'expéditeur
Autre indice qui ne trompe pas, le vrai destinataire du mail n'apparaît qu'en copie cachée (CCI), tandis que les champs « à » et « cc » affichent des adresses génériques et manifestement fictives, même si elles sont utilisées pour renforcer la prétendue viabilité de la démarche. Une signature typique des campagnes de spam envoyées en masse à des centaines de contacts, bien loin d'un échange personnalisé avec un vrai bailleur ou une vraie agence.
Alors, le premier réflexe à adopter face à ce type de message est de ne jamais modifier ses habitudes de virement sur la seule foi d'un e-mail, aussi convaincant soit-il. Un changement de RIB doit systématiquement être vérifié par un autre canal, en appelant directement son agence ou son bailleur par exemple, à l'aide d'un numéro déjà connu, et jamais via les coordonnées fournies dans le message suspect lui-même. Si vous n'habitez pas loin, passez un coup en agence également.
Il est aussi conseillé de ne cliquer sur aucun lien et de ne transmettre aucun document, comme un justificatif de paiement, sans certitude sur l'identité de l'expéditeur. Enfin, signaler le mail comme hameçonnage plutôt que le supprimer aide les filtres anti-spam à mieux repérer ce type de campagne à l'avenir, une vigilance collective qui, courrier électronique après courrier électronique, complique un peu plus la tâche des cybercriminels
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