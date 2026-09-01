Un e-mail au sujet inquiétant, « Point sur vos loyers impayés », est en train d'être diffusé en ce début de semaine dans de nombreuses boîtes e-mail, a constaté Clubic. Signé d'une prétendue « Gestions Locative », le message réclame à son destinataire un justificatif de paiement et glisse, comme en passant, un changement de coordonnées bancaires. Cette arnaque au faux RIB mise, comme souvent, sur la panique pour faire baisser la garde des locataires. Fort heureusement, les filtres anti-spam de Gmail ont d'ailleurs eux-mêmes repéré la supercherie, et l'effet communautaire fait aussi son œuvre, ce qui permet de classer automatiquement le message parmi les indésirables. Il reste néanmoins un danger à ce stade, même si des indices trahissent sa nature frauduleuse.