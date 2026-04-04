JohanPirlouit

Ccts: Ccts: Et toujours un système de tracabilite bancal qui permet à l’escroc, lui, de rester bien tranquille sans possibilité d’aller l’embêter… normal que ce genre d’arnaque se développe, les gens qui sont derrière le pc ne risque rien de chez rien !

Tu as raison, certains diront qu’avec les cryptos c’est mieux (surtout quand la blockchain ne peut pas tout )…

Le leak à propos de la “mécanique” mise en place par l’admin de Yggtorrent est très “parlant” : il décrit, entre autres, comment l’argent collecté était “blanchi” via des plateformes cryptos intraçables (notamment Tornado Cash et Monero) et des rebonds d’une blockchain à une autre… C’est à la rubrique Le circuit de blanchiment (très instructif et facile à lire et à comprendre !) > https://yggleak.top/fr/home/ygg-dossier#le-circuit-de-blanchiment

