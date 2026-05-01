Pour trancher, les juges ont mis sur la table l'article L.133-19 IV du Code monétaire et financier, qui indique qu'en matière de fraude bancaire, la banque est en principe tenue de rembourser son client, sauf si ce dernier a lui-même facilité l'escroquerie par une négligence grave. Dans ce cas, c'est lui qui supporte les pertes, pas son établissement. Mais reste à prouver la négligence, ce qui, avec le temps et le contexte des fuites de données XXL à la chaîne, est de moins en moins évident. Sauf qu'ici, les juges ont estimé qu'il y avait bien eu une négligence de la part du gérant.