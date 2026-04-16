Le tribunal n'est pas d'accord. Le juge explique que Banque Populaire n'a jamais assigné l'opérateur dans la procédure, et qu'elle ne peut donc pas se retourner contre lui au dernier moment pour se dédouaner. Sur le fond, les juges se demandant si ces paiements étaient « autorisés » ? En droit bancaire, un paiement ne l'est vraiment que si le client a consenti, en connaissance de cause, à la fois à la somme prélevée et à la personne qui la reçoit. Or, la victime croyait bloquer sa carte, pas alimenter les comptes d'un e-commerçant ou de GetYourGuide. Les opérations sont donc non autorisées, et la banque doit rembourser.