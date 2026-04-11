La notaire ne devra toutefois pas rembourser la totalité des 150 000 euros. Les juges appliquent le principe juridique dit de « perte de chance ». En gros, même si elle avait alerté son client sur les anomalies du RIB, rien ne garantit qu'Alain aurait changé d'avis et annulé le virement, il aurait pu passer outre. La cour estime à 80 % la probabilité qu'une mise en garde aurait suffi à éviter le désastre. C'est sur cette base que la condamnation est calculée : 80 % de 150 000 euros, soit 120 000 euros à rembourser, auxquels s'ajoutent 1 500 euros de frais de justice, le tout à la charge de la notaire.