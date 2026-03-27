La fraude au faux RIB a encore fait des victimes. Des escrocs ont piraté la boîte mail professionnelle de la gérante d'une SCI du Nord, puis ont envoyé à sa banque de faux relevés d'identité bancaire à la place des vrais, pour détourner les virements à leur profit. 56 344 euros se sont envolés, et en face de la victime, on retrouve en justice le Crédit Agricole, qui n'a pas voulu rembourser. Le tribunal judiciaire de Lille a estimé, dans un jugement rendu le 17 mars 2026 et consulté par Clubic, que la banque aurait dû aider sa cliente.