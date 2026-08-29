Sans prévenir, votre téléphone peut afficher que vous n'avez « pas de réseau », sans raison apparente selon vous. Est-ce un problème de votre opérateur ? Pas toujours, car cela peut aussi être le signe qu'un pirate vient de détourner votre ligne. Repérée dans le département de la Somme et diffusée sous le label de prévention AlerteCyberGend, associé au ministère de l'Intérieur, la technique du SIM swapping (détournement de carte SIM, en français) permet aux cybercriminels de récupérer vos SMS et vos codes de validation bancaire pour verrouiller vos comptes en quelques secondes, une menace d'autant plus redoutable qu'elle exploite désormais la rapidité de l'eSIM, qui elle-même gagne beaucoup de terrain.