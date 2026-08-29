En cas de perte soudaine de réseau, de comptes vidés en un éclair, la Gendarmerie alerte sur le SIM swapping, une arnaque redoutable dopée par l'essor de l'eSIM. Il est possible de s'en prémunir.
Sans prévenir, votre téléphone peut afficher que vous n'avez « pas de réseau », sans raison apparente selon vous. Est-ce un problème de votre opérateur ? Pas toujours, car cela peut aussi être le signe qu'un pirate vient de détourner votre ligne. Repérée dans le département de la Somme et diffusée sous le label de prévention AlerteCyberGend, associé au ministère de l'Intérieur, la technique du SIM swapping (détournement de carte SIM, en français) permet aux cybercriminels de récupérer vos SMS et vos codes de validation bancaire pour verrouiller vos comptes en quelques secondes, une menace d'autant plus redoutable qu'elle exploite désormais la rapidité de l'eSIM, qui elle-même gagne beaucoup de terrain.
Le SIM swapping inquiète les gendarmes, son mode opératoire décrypté
Alors comment fonctionne le SIM swapping ? Tout commence par un vol d'identité. L'escroc met la main sur trois informations clés, à savoir le nom, la date de naissance et l'adresse électronique de sa potentielle victime. Ce n'est pas très sophistiqué en soi, et c'est hélas largement suffisant pour bâtir une fausse identité crédible et franchir, sans éveiller le moindre soupçon, la première barrière de sécurité imposée par votre opérateur mobile.
Muni de ces informations, le fraudeur passe à l'étape suivante, celle de l'usurpation d'accès. Il se fait alors passer pour vous auprès de votre opérateur, ou parvient carrément à pirater votre espace client en ligne. Il se fixe alors l'objectif de convaincre son interlocuteur qu'il est bien le légitime propriétaire de la ligne téléphonique visée.
Ensuite, vient l'étape de la prise de contrôle. En quelques clics, le pirate génère une eSIM instantanée sur son propre téléphone. Votre carte SIM d'origine se désactive aussitôt, coupant tout signal. Il reçoit alors vos SMS, intercepte vos codes bancaires et verrouille vos comptes, parfois en moins d'une minute. Contrairement à l'ancienne carte SIM physique, qu'il fallait matériellement se procurer ou faire livrer, l'eSIM se génère et s'active à distance, sans passer par une boutique ni manipuler la moindre puce. Cette dématérialisation, très pratique en apparence, rend malheureusement l'arnaque aussi rapide et discrète.
Comment se protéger efficacement du SIM swapping
Deux signaux doivent immédiatement mettre la puce à l'oreille de chaque utilisateur concerné. D'abord, une perte de réseau soudaine et inexpliquée, avec votre téléphone qui affiche seulement une indisponibilité, du type « Pas de réseau » ou « Appels d'urgence ». Ensuite, la réception d'un e-mail vous informant d'un changement de mot de passe que vous n'avez jamais demandé. Dans les deux cas, mieux vaut réagir sans attendre.
Et la méthode la plus efficace consiste à abandonner l'authentification par SMS au profit d'une application dédiée comme Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Ces deux outils génèrent des codes directement sur votre appareil, sans transiter par le réseau mobile, ce qui veut dire que même si votre ligne est détournée, le pirate ne pourra plus intercepter vos précieux sésames de connexion.
Il convient aussi de verrouiller son compte mobile derrière un mot de passe robuste et unique, propre à cet espace client. Et en cas de coupure réseau suspecte, contactez sans attendre votre opérateur et votre banque. La gendarmerie le rappelle : mieux vaut prévenir que guérir, et surtout, partager l'alerte autour de soi. Si le risque zéro n'existe pas en cybersécurité, il est tout de même possible de se prémunir du SIM swapping.
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