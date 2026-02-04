Des escrocs se font passer pour la Gendarmerie nationale, en falsifiant le numéro de brigades locales. Une arnaque téléphonique qui permet aux malfrats d'effectuer des vols de données bancaires.
La Gendarmerie nationale a lancé, cette semaine, une alerte sur les réseaux sociaux. Des fraudeurs parviennent désormais à afficher le vrai numéro de votre brigade locale lorsqu'ils vous appellent. Leur objectif est de se faire passer pour des gendarmes afin de récupérer vos coordonnées bancaires, en prétextant un prélèvement frauduleux sur votre compte, ce qui inquiète les forces de l'ordre.
Des escrocs qui falsifient le numéro de votre gendarmerie
Les escrocs maîtrisent bien ce que l'on appelle le spoofing, une manipulation technique qui truque l'affichage du numéro appelant. Elle est d'autant plus redoutable que, oui, c'est bien le vrai numéro de votre brigade qui s'affiche, alors que l'appel provient de malfrats situés n'importe où. Cette crédibilité instantanée dont ils profitent fait toute la différence. Même les personnes habituellement méfiantes baissent leur garde face à ce qu'elles croient être une autorité légitime.
Le scénario est ensuite plus ou moins le même à chaque fois. Votre interlocuteur, qui dit être gendarme, évoque un prélèvement frauduleux repéré sur votre compte bancaire. L'urgence crée la panique. C'est là qu'il vous demande de rappeler un numéro pour régulariser la situation.
Le souci, c'est que dès que vous composez ce numéro piégé, vous tombez directement dans les mains des escrocs qui récupéreront vos précieuses informations bancaires.
Les bons réflexes pour contrer cette arnaque téléphonique
Dans une telle situation, la première règle absolue, à noter quelque part si vous craigniez de l'oublier, reste que la Gendarmerie nationale ne réclame jamais vos coordonnées bancaires ou votre code de carte bancaire par téléphone. Même si le numéro semble légitime, cette seule évocation doit vous suffire à passer à autre chose.
Si quelqu'un le fait en se présentant comme gendarme, c'est à coup sûr une arnaque. Peu importe la légitimité apparente du numéro affiché ou l'autorité dans la voix de votre interlocuteur, insistons là-dessus.
En cas d'appel suspect, raccrochez sans négocier et composez le 17 pour vérifier auprès des vrais services de gendarmerie. Vous pouvez aussi contacter directement votre banque pour leur demander confirmation qu'il n'y a pas eu de mouvement suspect sur votre compte, deux vérifications valent mieux qu'une. Enfin, parlez-en autour de vous, particulièrement à vos proches qui pourraient être moins familiers avec ces nouvelles techniques d'escroquerie.