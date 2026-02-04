La Gendarmerie nationale a lancé, cette semaine, une alerte sur les réseaux sociaux. Des fraudeurs parviennent désormais à afficher le vrai numéro de votre brigade locale lorsqu'ils vous appellent. Leur objectif est de se faire passer pour des gendarmes afin de récupérer vos coordonnées bancaires, en prétextant un prélèvement frauduleux sur votre compte, ce qui inquiète les forces de l'ordre.