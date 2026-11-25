En février, Europol avait soutenu l'opération Switch Off, qui a fermé trois grandes plateformes pirates en Italie. Mais l'agence européenne s'attaque davantage aux paiements, car fermer un service n'arrête pas forcément les criminels qui le dirigent. Pour Europol, l'IPTV pirate est « un marché criminel pesant des milliards d'euros par an ». Les vendeurs encaissent souvent les abonnements en cryptomonnaies, et leurs portefeuilles numériques leur permettent aussi de faire passer l'argent d'un pays à l'autre et d'en cacher l'origine, selon BleepingComputer.

À Séville, les enquêteurs ont donc suivi ces transactions d'une blockchain à l'autre, pour relier chaque service à ses portefeuilles, puis aux personnes qui les contrôlent, rapporte The Block. Les plateformes d'échange Binance et Coinbase ont participé à ce travail, avec Chainalysis, une société spécialisée dans l'analyse des blockchains. Les informations recueillies à Séville serviront aux enquêtes nationales, pour identifier les suspects, couper les services et retrouver leurs avoirs.

L'an dernier, à Alicante, une première semaine d'enquête sur ces paiements avait permis de tracer 47 millions d'euros en cryptomonnaies et de signaler 25 services pirates aux plateformes d'échange, selon Finance Magnates. À l'époque, Europol et ses partenaires estimaient qu'un service d'IPTV pirate sur cinq acceptait les cryptomonnaies.