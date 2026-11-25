Europol a perturbé 57 services d'IPTV pirate en suivant les paiements en cryptomonnaies de leurs abonnés, avec l'aide de Binance, de Coinbase et de Chainalysis. Plus de 26 millions d'euros de transactions ont été tracés, et l'analyse continue.
L'empêcheur de tourner en rond. Des policiers de onze pays ont passé cinq jours à Séville, au siège de la police nationale espagnole, du 16 au 20 novembre, sous la coordination d'Europol. Ils ont enquêté sur l'argent de l'IPTV pirate, ces offres de télévision par Internet qui donnent accès à des milliers de chaînes, au sport en direct et aux films pour quelques euros par mois, sans l'accord des ayants droit. D'après le communiqué d'Europol, l'opération a perturbé 57 services et permis de repérer 321 sites de diffusion illégale, qui totalisent plus de 7,3 millions de visites par an. Les polices nationales doivent encore mettre un nom sur les personnes qui encaissent cet argent.
Europol suit l'argent des abonnés jusqu'aux portefeuilles des pirates
En février, Europol avait soutenu l'opération Switch Off, qui a fermé trois grandes plateformes pirates en Italie. Mais l'agence européenne s'attaque davantage aux paiements, car fermer un service n'arrête pas forcément les criminels qui le dirigent. Pour Europol, l'IPTV pirate est « un marché criminel pesant des milliards d'euros par an ». Les vendeurs encaissent souvent les abonnements en cryptomonnaies, et leurs portefeuilles numériques leur permettent aussi de faire passer l'argent d'un pays à l'autre et d'en cacher l'origine, selon BleepingComputer.
À Séville, les enquêteurs ont donc suivi ces transactions d'une blockchain à l'autre, pour relier chaque service à ses portefeuilles, puis aux personnes qui les contrôlent, rapporte The Block. Les plateformes d'échange Binance et Coinbase ont participé à ce travail, avec Chainalysis, une société spécialisée dans l'analyse des blockchains. Les informations recueillies à Séville serviront aux enquêtes nationales, pour identifier les suspects, couper les services et retrouver leurs avoirs.
L'an dernier, à Alicante, une première semaine d'enquête sur ces paiements avait permis de tracer 47 millions d'euros en cryptomonnaies et de signaler 25 services pirates aux plateformes d'échange, selon Finance Magnates. À l'époque, Europol et ses partenaires estimaient qu'un service d'IPTV pirate sur cinq acceptait les cryptomonnaies.
Environ 60 millions d'Européens regardent l'IPTV pirate
L'AAPA, l'association européenne de lutte contre le piratage audiovisuel, a aussi participé à l'opération, avec Interpol et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. D'après ses estimations, relayées par Europol, environ 60 millions de personnes utilisent ces services en Europe. Les diffuseurs légaux perdent 4,83 milliards d'euros par an, et les États 1,08 milliard d'euros d'impôts.
Une trentaine de policiers ont fait le déplacement à Séville. Ils venaient de Belgique, de Bulgarie, de Croatie, d'Espagne, des États-Unis, de Grèce, d'Irlande, d'Italie, des Pays-Bas, du Portugal et de Roumanie, selon The Block. La police française manque à l'appel.
Les gendarmes français mènent leurs enquêtes de leur côté. En juin, ceux de l'Unité nationale cyber ont démantelé Noos+. Selon eux, cette plateforme pirate aurait encaissé plus de 12 millions d'euros en cinq ans.
Et si vous payez un abonnement à l'un de ces services, vous enfreignez la loi, rappelle l'Arcom.