La stratégie déployée ces dernières années repose principalement sur le blocage des noms de domaine et de leurs nombreux miroirs. Lorsqu’une plateforme devient inaccessible chez les principaux fournisseurs d’accès, ses responsables peuvent toujours ouvrir une nouvelle adresse, mais chaque déplacement lui fait perdre une partie de son audience et de sa visibilité.



Les chiffres communiqués par l’Arcom montrent que cette méthode finit par peser sur la fréquentation. Elle complique l’accès aux plateformes les mieux identifiées et réduit leur exposition dans les moteurs de recherche. Le piratage traditionnel sur le Web devient ainsi moins immédiatement accessible au grand public.



Ce constat confirme la baisse des usages illicites déjà relevée par l’Arcom fin 2025. Mais il ne signifie pas nécessairement que les anciens utilisateurs de ces sites ont tous rejoint les offres légales.