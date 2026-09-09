La pression va monter d'un cran l'an prochain sur les IPTV illégales. Car en France, ces flux pourront être massivement stoppés en pleine diffusion dans quelques mois.
Au mois de juillet dernier, le Parlement français adoptait une loi qui consacrait le principe de l'interruption en temps réel de flux illégaux de diffusion de contenus - un outil utile quand il s'agit de streaming de rencontres sportives. Et ce principe ne devrait pas rester théorique très longtemps, vu les dernières annonces que l'on a pu entendre du côté de l'Arcom.
L'Arcom va bloquer les IPTV illégales de sport en pleine diffusion
Le nouveau cadre légal devrait apporter beaucoup plus de marges de manoeuvre à l'Arcom, dans son combat contre le streaming illégal de contenus sportifs. Le président de l'Arcom, Martin Adjari, a en effet annoncé qu'il allait s'appuyer dessus pour rapidement mettre en place les blocages en temps réel.
« L'objectif est que tout soit bouclé d'ici à la fin de l'année et que la France soit prête à débuter les blocages en temps réel en janvier 2027, le tout de manière transparente, opérationnelle et sécurisante pour tous » a-t-il ainsi indiqué, dans des propos rapportés par Les Échos.
Le régulateur ne veut pas être une gêne pour les sites légaux
« L'Arcom précise actuellement les modalités de recueil des saisines et les spécifications techniques qu'elle pourra opposer aux opérateurs et aux ayants droit s'ils ne les respectent pas » a par ailleurs annoncé le président le patron de l'organisme de régulation. Cat pour lui, l'aspect répressif ne doit pas devenir une gêne pour le monde numérique qui agit dans le cadre de la loi.
En effet, des problèmes de surblocage ont déjà été rencontrés du côté de l'Italie ou de l'Espagne, au point que les FAI européens demandent dorénavant que les ayants droits soient tenus responsables des dégâts éventuels créés par des surblocages. En opposition à cette tendance, Martin Adjari affirme que, « en France, si un ayant droit agit de manière insuffisamment précautionneuse en opérant des blocages abusifs, et si au bout du compte, il ne corrige pas le tir, nous lui interdirons d'utiliser le système. » Le bon équilibre sera-t-il atteint ?