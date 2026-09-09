« L'Arcom précise actuellement les modalités de recueil des saisines et les spécifications techniques qu'elle pourra opposer aux opérateurs et aux ayants droit s'ils ne les respectent pas » a par ailleurs annoncé le président le patron de l'organisme de régulation. Cat pour lui, l'aspect répressif ne doit pas devenir une gêne pour le monde numérique qui agit dans le cadre de la loi.

En effet, des problèmes de surblocage ont déjà été rencontrés du côté de l'Italie ou de l'Espagne, au point que les FAI européens demandent dorénavant que les ayants droits soient tenus responsables des dégâts éventuels créés par des surblocages. En opposition à cette tendance, Martin Adjari affirme que, « en France, si un ayant droit agit de manière insuffisamment précautionneuse en opérant des blocages abusifs, et si au bout du compte, il ne corrige pas le tir, nous lui interdirons d'utiliser le système. » Le bon équilibre sera-t-il atteint ?