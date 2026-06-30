Blocage IPTV - les FAI européens haussent le ton : les ayants droit doivent assumer les dégâts

L'association avait déjà alerté la Commission sur les risques des blocages. Un an plus tard, le problème n'a toujours pas été réglé. Une adresse IP héberge souvent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de domaines différents, notamment lorsqu'elle appartient à un grand réseau de diffusion de contenu (CDN) comme Cloudflare. Bloquer cette adresse revient alors à fermer l'accès à tous les sites qui en dépendent, qu'ils soient impliqués dans des activités de piratage ou non. Une étude du Centre for European Policy Studies (CEPS), publiée en avril dernier (PDF), confirme ce défaut et recommande d'écarter le blocage par adresse IP au profit de techniques plus précises, comme le DNS ou l'URL. Soulignons tout de même que cette étude, même si elle se présente comment intégralement indépendante, a été commandée par NordVPN.

On se souvient notamment des problèmes en Italie. Le dispositif "Piracy Shield" a provoqué plusieurs incidents depuis 2024, dont le blocage accidentel de Google Drive pendant plus de douze heures. EuroISPA estime à 7742 le nombre de domaines touchés par des blocages collatéraux entre février 2024 et juin 2025. L'autorité italienne a par ailleurs infligé à Cloudflare une amende de 14 millions d'euros, après que l'entreprise a refusé de se conformer à certaines exigences de blocage. Cloudflare a fait appel en mars dernier.

En France, la pression s'étend désormais aux fournisseurs de VPN. En mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à NordVPN, ExpressVPN, ProtonVPN, Surfshark et CyberGhost de bloquer 203 domaines liés au piratage sportif. EuroISPA rappelle que ces services, à la différence des fournisseurs d'accès classiques, ne peuvent pas limiter un blocage à un seul pays sans toucher leurs utilisateurs ailleurs en Europe. En février dernier, un tribunal de Cordoue a autorisé le blocage de NordVPN et ProtonVPN sans entendre leur défense, à la demande de la ligue de football LaLiga.