Ce nouveau cadre prolonge la stratégie déjà déployée pendant la Coupe du monde de football. L’Arcom avait alors mobilisé ses agents pour vérifier les adresses associées aux flux illégaux avant leur coupure, avec la promesse pour certains utilisateurs d’IPTV pirate de se retrouver face à un écran noir en plein match.



Le texte élargit aussi les possibilités d’action aux personnes morales étrangères organisant une compétition ou exploitant ses droits audiovisuels. LaLiga ou la Premier League pourront ainsi saisir directement la justice française, sans nécessairement passer par un diffuseur établi en France.



Le système automatisé ne sera toutefois pas activé immédiatement. La loi doit encore être promulguée, puis l’Arcom devra adopter une délibération précisant les règles techniques, les contrôles et les modalités de transmission des données. La France va donc gagner en rapidité, mais aussi en risque d’erreur et les précédents européens invitent à la prudence.