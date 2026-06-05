Voilà une opération dont les gendarmes du centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) vont pouvoir s'enorgueillir. Ils viennent en effet de mettre fin au réseau IPTV dit Noos+, qui proposait à ses clients, moyennant 7 euros par mois, un accès à de nombreuses chaînes payantes telles que Canal+, Ligue 1+ ou bien BeIN Sports.

L'enquête de plusieurs mois, et dont Le Parisien se fait l'écho, a permis de mener à l'interpellation d'une dizaine de personnes, de celle de son fondateur en Belgique, et de la mise hors circuit des 20 serveurs du réseau. Résultat, les quelque 250 000 abonnés ont vu brutalement leur abonnement ne plus fonctionner.