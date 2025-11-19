Ce n’est pas tous les jours que trois des "marques" IPTV les plus installées d’Amérique du Sud s’évaporent en même temps. Et pourtant, c’est exactement ce qui vient de se produire au Brésil.
Derrière ce coup de tonnerre, une opération coordonnée d’une ampleur rare : Operation Endpoint, menée par le Gaeco, la "task force" brésilienne spécialisée dans la lutte contre le crime organisé. L’objectif de l'opération était limpide : faire tomber un réseau IPTV pirate devenu tellement massif qu’il avait presque fini par se comporter… comme un opérateur TV comme les autres.
Un véritable empire IPTV démantelé
Dans les faits, ces trois services illégaux avaient atteint un niveau de popularité tel que leurs abonnements circulaient partout : sur WhatsApp, dans des groupes Telegram, ou encore via des sites au design soigné, hébergés sur Wix ou Hostinger. Pour beaucoup d’utilisateurs, ces plateformes avaient l’air tout à fait légitimes. Mais le décor était trompeur, les enquêteurs décrivent une organisation structurée, dopée au blanchiment d’argent et à la dissimulation financière.
L’opération a mobilisé plusieurs États brésiliens. Cinq mandats d’arrêt, dix-neuf perquisitions, trois arrestations… et potentiellement deux suspects encore en cavale. En parallèle, la justice a ordonné la saisie de l’équivalent de 2,25 millions de dollars, des cryptomonnaies, et le blocage d'un total de 118 sites et comptes sociaux liés au réseau. En bref, une véritable opération de nettoyage visant plus les infrastructures que les individus, selon les autorités : serveurs, domaines, canaux de paiement, tout a été méthodiquement mis à l'arrêt.
Un inventaire à la Prévert saisi lors des perquisitions
Et en effet, le cœur du système battait ailleurs. Les enquêteurs n’ont pas encore publié d’images de serveurs, mais tout porte à croire que les trois plateformes reposaient sur une infrastructure centrale, peut-être installée hors du pays, récemment mise hors service. Un point faible qui a provoqué la chute synchronisée des trois services. Sur les forums brésiliens, plusieurs vendeurs d’abonnements IPTV évoquent d’ailleurs un lien avec les récentes actions des autorités argentines, elles aussi très actives ces derniers mois contre les réseaux IPTV transfrontaliers.
Les perquisitions ont donné lieu à un inventaire pour le moins insolite : ventilateurs industriels, extincteurs automatiques suspendus au-dessus de racks, un moteur de voiture transformé en générateur électrique, du matériel de minage de cryptomonnaies, et même des montres de luxe… Autant d'éléments qui racontent à leur manière la vie peu ordinaire de ce réseau pirate.
Avec la disparition de ces trois entités, les autorités brésiliennes s’offrent un succès stratégique. En neutralisant l’infrastructure plutôt que quelques revendeurs, Operation Endpoint marque peut-être un tournant dans ce pays. Une manière de rappeler que, dans ce marché clandestin ultra-lucratif, ce sont souvent les infrastructures invisibles (serveurs, paiements, domaines) qui constituent le véritable point faible du système.