Dans les faits, ces trois services illégaux avaient atteint un niveau de popularité tel que leurs abonnements circulaient partout : sur WhatsApp, dans des groupes Telegram, ou encore via des sites au design soigné, hébergés sur Wix ou Hostinger. Pour beaucoup d’utilisateurs, ces plateformes avaient l’air tout à fait légitimes. Mais le décor était trompeur, les enquêteurs décrivent une organisation structurée, dopée au blanchiment d’argent et à la dissimulation financière.