Il serait tentant de réduire ce dossier à la seule diffusion du football espagnol. Ce serait une erreur. Ce que LaLiga tente d’imposer est une doctrine anti-piratage globale, qui pourrait inspirer d’autres ligues européennes déjà très actives contre l’IPTV. On pense en premier à la Série A en Italie, très active pour faire la chasse à l'IPTV, mais aussi à la Premier League au Royaume-Uni, aux compétitions européennes et, plus proches de nous, à la LFP et l'Arcom en France.



Si l’appel d’offres va à son terme dans cette forme, il créera un précédent lourd : un modèle où des acteurs privés pourront bloquer des pans entiers d’Internet sur la base d’analyses internes… et sans juge.