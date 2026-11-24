Emmanuel Macron va durcir les conditions des aides publiques dans la défense, l'aéronautique et l'automobile. Pour continuer à toucher l'argent de l'État, les entreprises de ces trois secteurs devront trouver d'autres fournisseurs de minerais stratégiques. Elles devront aussi présenter « dès que possible » un « plan de désensibilisation », c'est-à-dire un plan pour réduire leur dépendance, notamment à la Chine.

Les constructeurs automobiles sont en première ligne, car les moteurs de leurs voitures électriques ont besoin d'aimants en terres rares, et la Chine raffine 92 % des terres rares de la planète, selon l'Agence internationale de l'énergie. En octobre, Pékin a promis à Bruxelles d'accorder plus facilement ses licences d'exportation de terres rares aux industriels européens, dans un accord sur les voitures hybrides chinoises.

En mai, le gouvernement avait présenté son plan sur les métaux critiques, qui envisageait de recycler davantage et de rouvrir des mines et des usines de raffinage en Europe. Dans cette logique, l'État veut investir dans Aubert & Duval, un fabricant d'alliages détenu par Airbus, Safran et le fonds Tikehau, pour son projet EcoTitanium. Son usine de Saint-Georges-de-Mons, dans le Puy-de-Dôme, recycle les chutes de titane de l'industrie aéronautique. L'État deviendra aussi le premier actionnaire du groupe minier français Eramet, à l'issue d'une augmentation de capital de 500 millions d'euros.

Mais on ne sait pas encore quand les premiers métaux seront achetés. Et l'avenir de ces réserves se jouera en partie à la présidentielle du printemps, à laquelle Emmanuel Macron ne peut pas se présenter. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de La France insoumise, inscrit lui aussi une réserve nationale de minerais dans son programme.