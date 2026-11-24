La France va constituer des réserves de terres rares et de métaux stratégiques, sur le modèle de ses stocks de pétrole, pour que ses industriels dépendent moins de la Chine. Emmanuel Macron a confié le projet à la Caisse des dépôts, qui doit rendre ces stocks opérationnels dès 2027.
Le chef de l'État l'a annoncé à des industriels réunis à huis clos à l'Élysée, puis la présidence a confirmé ces stocks stratégiques à l'AFP. Les terres rares sont 17 métaux, dont le néodyme et le dysprosium, qui servent à fabriquer les aimants des moteurs électriques, des éoliennes, des radars militaires ou de votre smartphone. Et la Chine garde la main sur leur approvisionnement. Pékin a repoussé jusqu'au 10 janvier 2027 ses dernières restrictions à l'exportation, mais les licences imposées depuis avril 2025 sur sept terres rares lourdes, dont le dysprosium et le terbium, sont toujours en vigueur.
La Caisse des dépôts constituera les stocks avec les industriels
Pour le pétrole, les distributeurs de carburant sont obligés de garder des réserves en permanence, et la France détient l'équivalent d'environ 108 jours d'importations, selon Bercy. L'État veut appliquer ce principe à une vingtaine des 34 matières premières que l'Union européenne a classées critiques en 2023. La Caisse des dépôts va d'abord interroger les industriels de la défense et de l'aéronautique, qui consomment ces métaux.
L'Élysée prévoit aussi des achats groupés, où plusieurs entreprises passeront commande ensemble. Après étude, l'État mettra en place des « mécanismes de garanties de prix » pour les producteurs. Concrètement, une mine ou une usine de raffinage saurait à l'avance à quel prix elle pourra vendre ses métaux.
Paris pousse la Commission européenne à garantir elle aussi des prix aux producteurs. Dans son plan RESourceEU, adopté en décembre 2025, la Commission prévoit en outre des achats conjoints et des stocks communs de matières premières critiques. Le Japon a pris cette précaution avant la France, et son agence publique JOGMEC accumule des réserves de métaux rares pour couvrir 60 jours de consommation, stocks des entreprises compris.
L'État réservera ses aides aux industriels qui réduisent leur dépendance à la Chine
Emmanuel Macron va durcir les conditions des aides publiques dans la défense, l'aéronautique et l'automobile. Pour continuer à toucher l'argent de l'État, les entreprises de ces trois secteurs devront trouver d'autres fournisseurs de minerais stratégiques. Elles devront aussi présenter « dès que possible » un « plan de désensibilisation », c'est-à-dire un plan pour réduire leur dépendance, notamment à la Chine.
Les constructeurs automobiles sont en première ligne, car les moteurs de leurs voitures électriques ont besoin d'aimants en terres rares, et la Chine raffine 92 % des terres rares de la planète, selon l'Agence internationale de l'énergie. En octobre, Pékin a promis à Bruxelles d'accorder plus facilement ses licences d'exportation de terres rares aux industriels européens, dans un accord sur les voitures hybrides chinoises.
En mai, le gouvernement avait présenté son plan sur les métaux critiques, qui envisageait de recycler davantage et de rouvrir des mines et des usines de raffinage en Europe. Dans cette logique, l'État veut investir dans Aubert & Duval, un fabricant d'alliages détenu par Airbus, Safran et le fonds Tikehau, pour son projet EcoTitanium. Son usine de Saint-Georges-de-Mons, dans le Puy-de-Dôme, recycle les chutes de titane de l'industrie aéronautique. L'État deviendra aussi le premier actionnaire du groupe minier français Eramet, à l'issue d'une augmentation de capital de 500 millions d'euros.
Mais on ne sait pas encore quand les premiers métaux seront achetés. Et l'avenir de ces réserves se jouera en partie à la présidentielle du printemps, à laquelle Emmanuel Macron ne peut pas se présenter. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de La France insoumise, inscrit lui aussi une réserve nationale de minerais dans son programme.