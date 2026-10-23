Les terres rares forment un groupe de 17 métaux. Dans la croûte terrestre, elles sont dispersées, mélangées entre elles, et très difficiles à extraire comme à séparer. Un domaine dans lequel la Chine a pris une avance monumentale : selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), elle assurait en 2024 environ 60 % de l’extraction mondiale des terres rares, ainsi que 91 % de leur raffinage et 94 % de la production d’aimants. Un atout économique qui peut devenir une véritable arme diplomatique.