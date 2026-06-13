Les géants japonais de la chimie Kanto Denka et Central Glass ont ainsi notifié à leurs clients la fin de la production du gaz critique hexafluorure de tungstène à partir du 1er juillet prochain. Or ce gaz, toxique et corrosif, est indispensable à la production de semi-conducteur, puisqu'il sert à déposer du tungstène métallique à l'intérieur de structures nanométriques sur les puces. Il permet ainsi de former des connexions électriques très fines entre les transistors et les différentes couches de circuit.

Le problème tient au fait que les spécialistes japonais du secteur sont particulièrement réputés pour la pureté et la stabilité de leur hexafluorure de tungstène. C'est sur cette production de grande qualité que les géants des semi-conducteurs TSMC, Samsung et SK Hynix s'appuient pour assurer leurs rendements.

Si rien ne change, on peut donc s'attendre dans les prochaines mois à une hausse des prix, à des retards de production, voire à des disruptions de la chaîne logistique. Est-on en train d'observer les prémices d'une nouvelle crise ?