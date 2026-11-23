Rien ne change pour les bibliothèques existantes. Les réglages, les séries et les métadonnées déjà enregistrées restent telles quelles. Pour une série terminée, cela ne pose donc pas de problème puisque la fiche est complète. En revanche, pour une série en cours qui s’appuie sur TheTVDB, les nouveaux épisodes et saisons ne s’afficheront plus. Plex explique que la plateforme ira chercher ces informations auprès de ses autres sources, une solution potentiellement bancale. Quant à l’ancien agent TheTVDB, déconseillé depuis plusieurs années, il ne reconnaîtra plus les nouveaux contenus.

Le vrai problème concerne l’ordre des épisodes, c’est-à-dire la façon dont une série est découpée et numérotée. TheTVDB propose par exemple l’ordre DVD, qui suit la séquence des éditions physiques, et l’ordre absolu, qui numérote les épisodes à la suite, sans saisons. Ils servent surtout aux séries dont les épisodes n’ont pas été numérotés dans l’ordre de diffusion. L’intégration TMDB de Plex ne les gère pas aujourd’hui, et le passage risque de brouiller le classement de certaines bibliothèques.

Plex promet de prendre en charge les “groupes d’épisodes” de TMDB, qui couvriront ces ordres alternatifs, sans toutefois donner de date. En attendant, l’équipe conseille de laisser sur TheTVDB les séries concernées et leurs métadonnées resteront affichées, sans nouvelles mises à jour. Pour les autres, il faut modifier la bibliothèque, ouvrir l’onglet Avancé et choisir “The Movie Database” dans l’ordre des épisodes (Episode ordering). Le réglage d’une série l’emporte sur celui de la bibliothèque : il faut donc vérifier les deux.

Plex dit ne pas avoir trouvé de terrain d’entente avec le propriétaire de TheTVDB, sans préciser pourquoi. Il présente TMDB, portée par une communauté de contributeurs active, comme une base solide pour les séries. Il n’empêche que ces derniers temps les utilisateurs de Plex ont de quoi être agacés. En octobre, nous rapportions que des pirates détournaient des serveurs Plex non mis à jour pour miner des cryptomonnaies et relayer du trafic Internet. Mais surtout, en juillet dernier, l’entreprise a triplé le tarif du Plex Pass à vie, de 215 à 645 euros.