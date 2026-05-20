Si vous cherchez à remplacer Flex, vous allez probablement penser de suite à Jellyfin. Ce serveur open source diffuse en local comme à distance sans aucun abonnement. Aucune restriction tarifaire, aucun verrou sur l'accès extérieur. Son cousin au code fermé, Emby, mélange gratuité et fonctions premium payantes. Kodi sert plutôt de façade en salon, branché devant un serveur Jellyfin grâce à une extension. Stremio agrège des sources via des modules complémentaires, tandis que Kyoo vise l'auto-hébergement léger.

Attention toutefois aux alternatives gratuites, qui cache souvent d'autres dépenses ou contraintes.

Plex gérait seul la connexion hors du domicile, tandis qu'avec Jellyfin le propriétaire configure cet accès lui-même, par exemple via un VPN maillé comme Tailscale, gratuit pour un usage personnel. On reste dans le gratuit, mais il faut mettre les mains dans le cambouis.

Et au portefeuille aussi, parfois. Sur Apple TV, l'app officielle gratuite Swiftfin lit les fichiers du serveur. Certains utilisateurs Apple lui préfèrent Infuse, compatible avec Jellyfin, Emby, Kodi ou Plex, dont la version Pro coûte 19,99 euros par an ou 99,99 euros à vie sur l'App Store. On installe le logiciel serveur gratuitement, quand l'app sur le téléviseur Apple coûte parfois une centaine d'euros.

Comme souvent, le choix de l'alternative à Plex va se faire en fonction de votre usage. Pour un visionnage strictement domestique Plex gratuit suffit encore, sans aucune migration. Mais dès qu'un partage son avec plusieurs proches on doit refaire ses comptes, entre l'addition de Remote Watch Pass mensuels et la bascule vers Jellyfin avec une app cliente payante en plus.