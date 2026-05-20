À partir du 1er juillet, le Plex Pass à vie passe d'environ de 215 euros à 645 euros au taux actuel. Les détenteurs actuels gardent leurs avantages. Mensuel et annuel ne bougent pas.
Ce n'est pas une petite inflation que nous annonce Plex sur son blog. Le nouveau tarif est de 749,99 dollars, soit environ 645 €, contre 249,99 billets verts aujourd'hui, soit près de 215 euros. Jusqu'au 1er juillet à 00h01 UTC, l'achat à l'ancien prix reste ouvert, et uniquement pour un nouveau pass.
Dans ce même billet, Plex admet avoir envisagé de retirer la formule à vie, car les abonnements récurrents stabilisent mieux ses revenus. À 645 euros, on règle d'avance plus de dix années d'abonnement annuel à environ 60 euros. Il reste six semaines à ceux qui hésitaient encore… ou bien nos alternatives.
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Disparition du streaming distant gratuit entre les deux hausses
En avril 2025, le Plex Pass à vie grimpait déjà d'environ 103 à 215 euros, première hausse après plus d'une décennie. Quatorze mois plus tard, le tarif triple une seconde fois, mais avec un changement de plus à la clé.
À la première hausse, Plex a rendu payant le streaming à distance, jusque-là gratuit. Désormais, si vous voulez consulter votre bibliothèque hors de chez vous, vous allez devoir débourser, soit via un Plex Pass côté propriétaire du serveur, soit via un Remote Watch Pass à environ 1,70 euro, côté spectateur. D'abord cantonné au mobile, ce verrou s'est étendu aux apps Roku fin 2025, puis les autres téléviseurs connectés cette année.
Donc si vous payez 645 € en juin, vous ne récupèrerez pas l'usage du même pass payé trois ans plus tôt. Avant, partager son serveur avec des proches ne vous coûtait rien. Maintenant, chaque spectateur extérieur règle son propre Remote Watch Pass, sauf intégration dans le Plex Home du propriétaire.
Certains utilisateurs partagent déjà le coût d'un pass à vie avec leur entourage via des plateformes comme Spliiit. Le streaming local ne réclame toujours aucun abonnement tant qu'on garde son réseau domestique.
Quitter Plex pour le gratuit, oui, mais en payant une app de lecture
Si vous cherchez à remplacer Flex, vous allez probablement penser de suite à Jellyfin. Ce serveur open source diffuse en local comme à distance sans aucun abonnement. Aucune restriction tarifaire, aucun verrou sur l'accès extérieur. Son cousin au code fermé, Emby, mélange gratuité et fonctions premium payantes. Kodi sert plutôt de façade en salon, branché devant un serveur Jellyfin grâce à une extension. Stremio agrège des sources via des modules complémentaires, tandis que Kyoo vise l'auto-hébergement léger.
Attention toutefois aux alternatives gratuites, qui cache souvent d'autres dépenses ou contraintes.
Plex gérait seul la connexion hors du domicile, tandis qu'avec Jellyfin le propriétaire configure cet accès lui-même, par exemple via un VPN maillé comme Tailscale, gratuit pour un usage personnel. On reste dans le gratuit, mais il faut mettre les mains dans le cambouis.
Et au portefeuille aussi, parfois. Sur Apple TV, l'app officielle gratuite Swiftfin lit les fichiers du serveur. Certains utilisateurs Apple lui préfèrent Infuse, compatible avec Jellyfin, Emby, Kodi ou Plex, dont la version Pro coûte 19,99 euros par an ou 99,99 euros à vie sur l'App Store. On installe le logiciel serveur gratuitement, quand l'app sur le téléviseur Apple coûte parfois une centaine d'euros.
Comme souvent, le choix de l'alternative à Plex va se faire en fonction de votre usage. Pour un visionnage strictement domestique Plex gratuit suffit encore, sans aucune migration. Mais dès qu'un partage son avec plusieurs proches on doit refaire ses comptes, entre l'addition de Remote Watch Pass mensuels et la bascule vers Jellyfin avec une app cliente payante en plus.
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