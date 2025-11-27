Vous êtes fan de Plex ? Mauvaise nouvelle : il va falloir sortir votre porte-monnaie pour accéder à un serveur Plex en dehors de votre réseau domestique.
Malgré quelques piratages et autres failles critiques, Plex ne baisse pas les bras et continue de faire évoluer ses outils. Ayant récemment déployé une application mobile en version iOS et Android, la marque en a profité pour augmenter ses tarifs au printemps dernier. Et ce n'est visiblement que le début.
Offre partenaire
Le TCL 65C89K est un téléviseur qui cherche à en donner beaucoup, pour moins cher que ses rivaux. Et le plus surprenant, c’est qu’il y parvient avec brio. Que vous soyez cinéphile, joueur ou amateur de sport, ce modèle a les épaules pour vous satisfaire, sans donner l’impression de faire de compromis. Et à ce niveau de prestation, et pour moins de 1000 euros, difficile de ne pas saluer l’exploit.
Offre partenaire
La diffusion à distance devient payante chez Plex
La hausse du prix de la formule Plex Pass avait déjà suscité beaucoup de mécontentement. Mais il semble que les utilisateurs du service ne soit pas au bout de leurs (mauvaises) surprises : dans une récente annonce, Plex a, en effet, expliqué qu' « un abonnement Remote Watch Pass ou Plex Pass sera requis pour diffuser du contenu à distance sur notre application Roku ».
Mais ce n'est pas tout : la société a également précisé que « cette modification des exigences relatives à la diffusion à distance s'appliquera à toutes les autres applications Plex TV (Fire TV, Apple TV, Android TV, etc.) et à tous les clients tiers utilisant l'API pour proposer la diffusion à distance en 2026 . » Des changements importants qui ne vont, on s'en doute, pas beaucoup plaire à ses utilisateurs.
- Service de streaming gratuit
- Interface intuitive et bien organisée
Les abonnés Plex Pass sont épargnés
Alors dans les faits, comment cela se passera-t-il ? Si vous souhaitez vous connecter au serveur Plex d'une connaissance ou d'un membre de votre famille depuis un autre endroit, l'un de vous deux devra payer Plex. Si vous voulez accéder à Plex depuis une résidence secondaire via l'app mobile ou Roku TV, là aussi, il faudra passer à la caisse.
Cependant certains utilisateurs seront épargnés par cette mesure : ceux qui possèdent un abonnement Plex Pass n'auront rien à payer de plus et ceux qui utilisent le serveur Plex d'un abonné Plex Pass non plus. Rappelons que le fameux forfait coûte 3,59 euros par mois en tarification mensuelle, 35,99 euros en tarification annuelle et 137,99 euros à vie.
De nombreux utilisateurs, qui ont déjà fait le choix de souscrire à cet abonnement, ne seront pas impactés par ce changement. Mais sur Reddit, la grogne monte peu à peu et certains n'hésitent pas à envisager de migrer chez Jellyfin.