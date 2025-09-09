D’après les premiers éléments, l’accès non autorisé aurait exposé des informations de compte, notamment adresses e‑mail et identifiants, stockées sous forme de hachage, un procédé cryptographique qui protège le mot de passe en le rendant illisible, surtout lorsqu’il est renforcé par un sel unique. Cette protection limite le risque, mais ne l’annule pas si des acteurs malveillants tentent des attaques hors ligne. Les moyens de paiement ne seraient pas concernés, ces données n’étant pas conservées sur les serveurs de Plex. Reste toutefois une surface sensible: les anciennes sessions et jetons de session, qui doivent être invalidés pour bloquer toute connexion persistante.