Baptisée Plex2Shell, cette méthode d'attaque repose sur l'enchaînement de quatre vulnérabilités, référencées CVE-2026-96652, CVE-2026-96654, CVE-2026-96655 et CVE-2026-96656. Leur exploitation combinée permet de contourner les contrôles d'accès de Plex, de récupérer le jeton d'administration du serveur, puis d'y déposer un fichier malveillant que le logiciel exécutera avec les privilèges du processus Media Server.

Le chercheur Zach Main avait signalé ces failles à Plex dès le 27 juillet, permettant à l'éditeur de les corriger le 4 août dans Media Server 1.43.3.10861. De son côté, l'auteur de BoredHackerBlog avait déployé, en septembre, un serveur Plex volontairement vulnérable et accessible depuis Internet, afin de surveiller d'éventuelles attaques. Pendant plusieurs semaines, il n'y avait relevé que des scans et des tentatives d'exploitation génériques, jusqu'à l'apparition de requêtes correspondant à la méthode Plex2Shell.

Ces tentatives provenaient d'au moins trois adresses IP distinctes. En modifiant la configuration de son serveur leurre pour autoriser les connexions sortantes, le chercheur a également pu observer le téléchargement de fichiers malveillants et récupérer plusieurs échantillons pour les examiner. Le 19 octobre, Plex a confirmé que les vulnérabilités faisaient désormais l'objet d'attaques généralisées contre les installations non corrigées, sans préciser combien de serveurs avaient été compromis.