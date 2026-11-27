Qui est encore en sécurité dans le cyberespace ? On peut se poser la question avec ce hack de l'Air Force des États-Unis !
Les hackers sont aujourd'hui clairement en position de force avec les outils incroyablement performants produits par l'IA - et sur lesquels le FBI avait notamment alertés. Ils sont tellement en position de force que même des organisations aussi sensibles et protégées que le FBI justement, ou bien la CIA, sont aussi atteints dernièrement. Et aujourd'hui, c'est ainsi au tour de la puissante Air Force des États-Unis d'être à son tour victime !
La plateforme Cloud One de l'Air Force des États-Unis subit une intrusion
Cloud One est un outil important pour l'Air Force américaine, cette plateforme hybride et multi-cloud étant utilisée pour héberger, sécuriser et moderniser ses applications militaires. Un haut lieu bien protégé donc, et qui pourtant a été victime d'une intrusion, nous apprend Reuters.
Cette découverte a été effectuée le mois dernier à l'occasion d'une remise à niveau du système. On ne sait pas exactement quelle est l'ampleur de l'intrusion, ni l'identité des hackers, mais « une faille de sécurité ici, c'est très grave », a commenté une des source de Reuters.
Des informations très sensibles potentiellement accessibles aux pirats
Les hackers ont, selon les sources du journal, réussi à exploiter une faille logicielle dans le plan de contrôle pour y accéder. Le plan de contrôle est en quelque sorte le cerveau du système, qui observe, prend des décisions et distribue des consignes.
L'un des sources de Reuters l'a comparé à une sorte de « télécommande universelle », qui permet d'accéder à distance à des informations extrêmements sensibles, comme le statut opérationnel des avions militaires ou le mouvement des pièces de rechange.
On ne connaît pas, et on ne connaîtra sûrement jamais l'ampleur des dégâts, mais cette nouvelle attaque réussie montre à nouveau la fragilité aujourd'hui des systèmes basés sur le cloud, à l'ère où l'IA permet de détecter des vulnérabilités sur des vastes ensemble. On attend de voir le genre de solution qui pourra à l'avenir être mise en place.