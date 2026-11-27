Les hackers ont, selon les sources du journal, réussi à exploiter une faille logicielle dans le plan de contrôle pour y accéder. Le plan de contrôle est en quelque sorte le cerveau du système, qui observe, prend des décisions et distribue des consignes.

L'un des sources de Reuters l'a comparé à une sorte de « télécommande universelle », qui permet d'accéder à distance à des informations extrêmements sensibles, comme le statut opérationnel des avions militaires ou le mouvement des pièces de rechange.

On ne connaît pas, et on ne connaîtra sûrement jamais l'ampleur des dégâts, mais cette nouvelle attaque réussie montre à nouveau la fragilité aujourd'hui des systèmes basés sur le cloud, à l'ère où l'IA permet de détecter des vulnérabilités sur des vastes ensemble. On attend de voir le genre de solution qui pourra à l'avenir être mise en place.