Si votre entreprise sauvegarde ses e-mails et ses fichiers Microsoft 365 avec ConnectWise Cloud Backup, l’ancien SkyKick, votre prestataire informatique a accordé à ce service de larges droits sur vos boîtes mail, vos fichiers et vos conversations Teams. ConnectWise utilise ses identifiants d’application pour faire ses copies, sans passer par le compte d’un salarié.

À la mi-octobre, des pirates ont dérobé les identifiants de plusieurs applications de ConnectWise, puis ils se sont connectés aux comptes Microsoft 365 de ses clients grâce à ces droits accordés d’avance. Selon Microsoft, l’opération est l’œuvre de Storm-0940, un groupe aligné sur l’État chinois. Ses membres ont utilisé ARTEX pour automatiser le repérage, le détournement des autorisations des applications et la pulvérisation de mots de passe, une technique où un même mot de passe courant est essayé sur des milliers de comptes.

Avec les identités volées, les pirates ont tenté d’entrer dans plus de 2 250 environnements Microsoft 365. L’entreprise de sécurité Huntress a dénombré au moins 162 comptes d’entreprise compromis, et dans certains, les intrus ont modifié des identifiants pour tenter de garder un accès durable. ConnectWise a coupé son service, et l’entreprise assure que ses archives de sauvegarde sont restées chiffrées et isolées, sans aucun signe de compromission.