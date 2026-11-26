C'est au tour de la Ligue nationale de basket d'être victime d'une cyberattaque. Mais ici, les pirates semblent vouloir mettre la pression sur l'organisation !
Une cyberattaque contre une entité française n'est malheureusement plus du tout un événement. Et malgré les mesures qui commencent à être prises du côté des autorités, on sait que l'on doit s'attendre à encore beaucoup de piratages réussis. Mais tout de même, celui qui vient d'avoir lieu du côté de la Ligue nationale de basket est un peu différent.
Un hacker affirme détenir les données de 40 000 utilisateurs de l'application de la Ligue nationale de basket
La Ligue nationale de basket (LNB) vient d'être piratée, nous apprennent nos confrères de Cyberattaque.org. Dans un message publié le mercredi 25 novembre, le pirate, qui se fait appeler « Alduin », affirme détenir les données de quelque 40 000 utilisateurs. Parmi ce qui aurait été récolté, on retrouve :
- Les noms et prénoms ;
- Adresse mail et numéro de téléphone ;
- Date de naissance, âge, genre ;
- Pays associé au profil ;
- Statut de l'abonnement ;
- Divers identifiants.
Un chantage auprès des utilisateurs, appuyé par un compte à rebours
Jusque-là, on pourrait dire qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Sauf que le leaker eassaye ici de mettre la pression directement sur la LNB, à travers deux méthodes. La première tient à ce qui s'apparente à un contact direct du pirate avec les victimes potentielles du hack.
Cyberattaque.org fait ainsi état d'une notification push envoyée via l'application de la LNB par le pirate, expliquant à un utilisateur que ses données, piratées, seront publiées si la LNB ne coopérait pas. La deuxième couche de cette menace est représentée par un compte à rebours mis en place aux côtés de la revendication, et qui laisse environ trois jours à la LNB.
Du côté de la Ligue, on explique avoir identifié l'incident, les équipes techniques travaillant actuellement à sécuriser les systèmes et à repérer l'étendue des dégâts. Seule petite consolation pour les victimes, aucune donnée bancaire ni mot de passe n'ont semble-t-il été récupérés.