Jusque-là, on pourrait dire qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Sauf que le leaker eassaye ici de mettre la pression directement sur la LNB, à travers deux méthodes. La première tient à ce qui s'apparente à un contact direct du pirate avec les victimes potentielles du hack.

Cyberattaque.org fait ainsi état d'une notification push envoyée via l'application de la LNB par le pirate, expliquant à un utilisateur que ses données, piratées, seront publiées si la LNB ne coopérait pas. La deuxième couche de cette menace est représentée par un compte à rebours mis en place aux côtés de la revendication, et qui laisse environ trois jours à la LNB.

Du côté de la Ligue, on explique avoir identifié l'incident, les équipes techniques travaillant actuellement à sécuriser les systèmes et à repérer l'étendue des dégâts. Seule petite consolation pour les victimes, aucune donnée bancaire ni mot de passe n'ont semble-t-il été récupérés.