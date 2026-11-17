Pour Anne Le Hénanff, ministre déléguée à l’Intelligence artificielle et au Numérique, ce texte représente « un véritable changement de paradigme ». La première directive NIS couvrait 6 secteurs, contre 18 pour NIS 2. Les entreprises des secteurs critiques et les collectivités de plus de 30 000 habitants font partie des entités dites essentielles ou importantes, soit au total près de 15 000 organisations en France.

En cas d’incident important, ces organisations devront envoyer une première alerte à l’Anssi dans les 24 heures, une notification complète sous 72 heures, puis un rapport final dans le mois qui suit, d’après le texte adopté par le Sénat. Un incident important est une attaque capable de perturber gravement leurs services ou de causer des dommages considérables à des tiers, selon la définition retenue par les sénateurs.

Après avoir consulté la victime, l’Anssi pourrait alors exiger qu’elle informe le public, ou le faire à sa place. L’agence ne pourrait s’en servir que pour éviter ou contenir une attaque, ou lorsque l’intérêt public commande de révéler l’incident. Les sénateurs ont repris tel quel ce pouvoir, prévu par la directive européenne depuis 2022.

Si vous êtes client de l’une de ces organisations, elle devra aussi vous prévenir sans retard injustifié d’un incident important, et vous indiquer les mesures à prendre pour vous protéger. L’Anssi recevra en outre des points de situation réguliers de la part des victimes, et pourra leur imposer « les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier ».