Pour comprendre le fonctionnement de ces attaques, il faut savoir que les entreprises accèdent souvent aux modèles d'IA par l'intermédiaire d'API, dont l'utilisation est facturée selon les ressources consommées, notamment le nombre de tokens traités. En récupérant les identifiants qui autorisent ces connexions, les pirates peuvent donc envoyer leurs propres requêtes tout en laissant les frais à la charge des victimes.

Pour obtenir ces accès, les attaquants exploitent principalement des identifiants cloud compromis, des clés API exposées dans des dépôts GitHub ou des comptes de service mal configurés, mais peuvent également détourner des jetons de session actifs pour contourner l'authentification multifacteur.

Une fois dans les systèmes, ils fouillent les dépôts de code et les gestionnaires de secrets à la recherche de nouveaux accès, élargissent leurs autorisations et activent parfois des services d'IA auxquels les entreprises n'avaient même pas souscrit.

Avant de lancer les requêtes à grande échelle, certains prennent aussi soin de vérifier discrètement leurs trouvailles. Ils envoient des requêtes auxquelles les modèles ne peuvent répondre qu'avec un seul token, suffisamment pour confirmer qu'une clé API fonctionne donc, mais trop peu pour déclencher les alertes fondées sur une consommation anormale. Les identifiants valides peuvent ensuite servir à multiplier les appels aux modèles les plus coûteux, parfois en créant et supprimant continuellement des comptes de service temporaires pour contourner les limitations.

Le LLMJacking, de son petit nom, rappelle ainsi le cryptojacking, qui consiste à détourner la puissance de calcul d'une machine pour miner des cryptomonnaies. Mais là où ce dernier exploite généralement les ressources sur une période prolongée, l'utilisation intensive de modèles d'IA haut de gamme peut faire exploser les dépenses en quelques heures. Plusieurs attaques ont ainsi engendré plus de 100 000 dollars de consommation frauduleuse en une seule journée, dans des entreprises issues notamment des secteurs de la finance, du commerce, des technologies et des transports.