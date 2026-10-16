Les vulnérabilités n'ont pas été découvertes cette semaine. La première a été corrigée dans LiteLLM 1.83.0, et la seconde dans la version 1.83.9, publiée le 17 avril. Check Point en a détaillé cette semaine les mécanismes et les conséquences potentielles.



Cette publication intervient quelques mois après un autre incident touchant le projet. Le 24 mars, le groupe TeamPCP avait diffusé deux versions malveillantes de LiteLLM, les 1.82.7 et 1.82.8, sur le dépôt Python PyPI. Elles contenaient du code conçu pour dérober des identifiants et d'autres informations sensibles.