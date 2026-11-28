Contrairement à nous, qui pouvons relire l'intégralité de nos échanges, les modèles d'intelligence artificielle ne peuvent traiter qu'une quantité limitée d'informations à la fois. Cette capacité, que l'on appelle la fenêtre de contexte, ne se mesure ni en nombre de mots ni en nombre de messages, mais en tokens, ces petites unités de texte qui peuvent correspondre à un mot entier, à une partie de mot ou encore à un signe de ponctuation, et auxquelles nous avons déjà consacré un dossier.

Or, à mesure que vous échangez avec ChatGPT, vos messages, les informations extraites des documents que vous lui transmettez et ses réponses (y compris celle en cours de génération) se disputent la place disponible dans cette fenêtre. Une partie de cet espace est aussi consacrée à des éléments qui n'apparaissent pas à l'écran, comme les instructions qu'OpenAI fournit au modèle pour encadrer son comportement et les tokens supplémentaires que génèrent les modèles de raisonnement pour préparer leurs réponses.

Pour éviter de saturer la fenêtre de contexte, le service peut alors être amené à faire le tri dans les échanges précédents, en résumant ou en écartant une partie de leur contenu, quitte à perdre au passage quelques informations qui avaient pourtant leur importance à vos yeux. Votre première consigne peut ainsi toujours figurer dans l'historique affiché à l'écran sans que le modèle y ait encore accès au moment de vous répondre.