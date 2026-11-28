Vous lui avez demandé de faire court ou de ne jamais utiliser de listes à puces, mais ChatGPT a fini par oublier vos consignes. Dans notre nouvelle vidéo, on vous explique pourquoi les IA perdent le fil de nos conversations et comment éviter d'en arriver là.
Il y a quelque chose d'assez exaspérant à devoir rappeler à ChatGPT une consigne qu'il a lui-même reformulée quelques minutes plus tôt pour vous assurer qu'il avait bien compris. Plus frustrant encore, vous pouvez retrouver la trace de cette consigne en remontant le fil de votre conversation. Alors pourquoi faudrait-il la lui répéter ? Après tout, elle est toujours là, sous vos yeux comme sous les siens. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire.
Ce que vous voyez de votre conversation n'est pas forcément ce que voit ChatGPT
Contrairement à nous, qui pouvons relire l'intégralité de nos échanges, les modèles d'intelligence artificielle ne peuvent traiter qu'une quantité limitée d'informations à la fois. Cette capacité, que l'on appelle la fenêtre de contexte, ne se mesure ni en nombre de mots ni en nombre de messages, mais en tokens, ces petites unités de texte qui peuvent correspondre à un mot entier, à une partie de mot ou encore à un signe de ponctuation, et auxquelles nous avons déjà consacré un dossier.
Or, à mesure que vous échangez avec ChatGPT, vos messages, les informations extraites des documents que vous lui transmettez et ses réponses (y compris celle en cours de génération) se disputent la place disponible dans cette fenêtre. Une partie de cet espace est aussi consacrée à des éléments qui n'apparaissent pas à l'écran, comme les instructions qu'OpenAI fournit au modèle pour encadrer son comportement et les tokens supplémentaires que génèrent les modèles de raisonnement pour préparer leurs réponses.
Pour éviter de saturer la fenêtre de contexte, le service peut alors être amené à faire le tri dans les échanges précédents, en résumant ou en écartant une partie de leur contenu, quitte à perdre au passage quelques informations qui avaient pourtant leur importance à vos yeux. Votre première consigne peut ainsi toujours figurer dans l'historique affiché à l'écran sans que le modèle y ait encore accès au moment de vous répondre.
Plus de tokens ne veut pas forcément dire moins d'oublis
En toute logique, on pourrait donc penser qu'il suffit d'augmenter la taille de la fenêtre de contexte pour résoudre le problème. Mais si les capacités de traitement des modèles de langage ont énormément progressé ces dernières années, au point de dépasser le million de tokens pour plusieurs d'entre eux, leur aptitude à exploiter les informations dont ils disposent dépend aussi de leur position dans le contexte (tout ce à quoi le modèle a accès au moment de répondre : instructions, historique des échanges, extraits de documents, etc.).
En 2024, des chercheurs ont ainsi montré que plusieurs modèles de langage parvenaient plus facilement à retrouver une information lorsqu'elle figurait au début ou à la fin d'un long texte plutôt qu'au milieu. Baptisé Lost in the Middle, ce phénomène a depuis été observé chez des modèles plus récents et pourrait expliquer en partie pourquoi une IA peut passer outre une consigne à laquelle elle a pourtant toujours accès.
L'augmentation de la taille des fenêtres de contexte se heurte par ailleurs à des considérations économiques. Chaque nouvel échange peut nécessiter de traiter à nouveau une bonne partie de l'historique de la conversation. Or, plus la fenêtre de contexte est grande, plus le volume de tokens à traiter à chaque échange peut être important et plus les besoins en puissance de calcul risquent de peser sur les dépenses des éditeurs d'IA, même s'ils disposent de systèmes de cache pour réutiliser une partie des calculs précédents.
Quelques habitudes à prendre pour éviter de perdre le fil
Puisque les modèles de langage tendent à mieux exploiter les informations situées en fin de contexte et que la gestion des conversations longues privilégie souvent les échanges les plus récents, le simple fait de rappeler une consigne à ChatGPT au moment de lui soumettre une nouvelle demande peut l'aider à mieux la respecter.
Vous avez aussi tout intérêt à consacrer une conversation à chaque sujet et, lorsque les échanges s'éternisent, à demander à ChatGPT de les résumer pour repartir dans une nouvelle discussion, non sans avoir vérifié au préalable que le résumé reprend bien toutes les informations dont vous aurez besoin par la suite. De la même façon, si vous souhaitez faire analyser un document volumineux à une IA, préférez le scinder en plusieurs parties et consigner les résultats intermédiaires dans un document à part.
Quant aux consignes que vous avez l'habitude de donner à ChatGPT quel que soit le sujet de vos échanges, vous pouvez les renseigner dans les instructions personnalisées, accessibles depuis la rubrique « Personnalisation » des paramètres du service. Si rien ne garantit à 100 % que le chatbot s'y conformera en toutes circonstances, vous n'aurez au moins plus à les ressaisir chaque fois que vous entamez une nouvelle conversation.