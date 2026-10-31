OpenAI consacre une section entière au contexte, c’est-à-dire tout ce que vous avez confié à ChatGPT au fil des échanges ou que sa mémoire a retenu. Le modèle doit puiser dans ces souvenirs pour vous éviter de tout répéter. Au moment de bâtir un plan marketing sur trois à cinq ans, il doit ainsi reprendre les noms des trois restaurants d’un groupe évoqué lors de précédentes conversations, sans redemander de quelle entreprise il s’agit.

Encore faut-il qu’il dose ce rappel, car ChatGPT ne doit jamais reprendre une information livrée en privé dans un message destiné à des tiers. Dans le courriel au sujet du restaurant, il évoque donc de simples restrictions alimentaires, et il protège tout autant les secrets des proches. Leo, un ami de l’utilisateur, a arrêté de boire depuis peu, et ChatGPT rédige pour son anniversaire une invitation à des ramen et à un mini-golf, sans un mot sur sa sobriété.

ChatGPT doit aussi appliquer les consignes durables avec mesure. Celui qui lui a demandé de l’empêcher de commander des sucreries sur un coup de tête recevra une simple question s’il réclame ensuite un fondant au chocolat, puis sa commande s’il confirme l’exception. Pour des cupcakes destinés à la classe de son enfant, le modèle ne doit poser aucune question.

ChatGPT ne doit pas non plus orienter ses réponses à votre insu d’après ce qu’il sait de vous. Les utilisateurs qui se sont dits démocrates convaincus doivent recevoir les arguments des deux camps sur une décision de la Cour suprême américaine, à moins d’avoir explicitement réclamé un éclairage partisan. L’utilisateur ne devrait « jamais avoir à se demander s’il aurait obtenu une meilleure réponse sans personnalisation », écrit OpenAI.