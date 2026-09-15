Binbin

@GuillaumeB Attention a ne pas raconter n’importe quoi…

OpenAI indique déjà officiellement qu’un nombre limité de personnels autorisés et de prestataires peut accéder à certains contenus pour améliorer les modèles, sauf si l’utilisateur a désactivé cette utilisation.

Affirmer que la lecture humaine n’était mentionnée que pour les contenus signalés ou à risque est donc FAUX.

“A limited number of authorized OpenAI personnel, as well as trusted service providers […] may access user content […] to improve model performance (unless you have opted out).”

“Please do not enter sensitive information that you would not want reviewed or used.”

A noter que toutes les compagnies d’IA le pratique, y compris Mistral.