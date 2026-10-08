Les utilisateurs gratuits de ChatGPT peuvent accéder progressivement à GPT-6 depuis ce jeudi, au lendemain des abonnés payants. OpenAI accompagne ce déploiement d’Intelligent UI. Avec cette fonction, certaines réponses du chatbot sont des calculateurs ou des schémas interactifs, à manipuler directement dans la conversation.
OpenAI réservait avant la famille GPT-6 aux abonnés payants, dans les espaces Work et Codex de ChatGPT. L’entreprise a appliqué cette règle à GPT-6.1 Sol, présenté lors de son DevDay le 29 septembre. Hier, OpenAI a installé GPT-6 dans l’onglet Chat.
Le modèle est ainsi accessible aux plus de 1,2 milliard de personnes qui se servent du chatbot chaque semaine, d’après les chiffres de l’entreprise. Derrière la promesse d’un « GPT-6 pour tous », les abonnés et les comptes gratuits n’ont toutefois pas droit au même modèle. OpenAI reconnaît aussi que sa nouvelle interface demande encore du travail.
GPT-6 Luna pour les comptes gratuits
OpenAI a branché GPT-6 Sol sur l’onglet Chat des formules Plus, Pro, Business et Enterprise, et GPT-6 Luna sur celui des offres Free et Go. Selon l’entreprise, les deux modèles sont réglés pour la conversation du quotidien. Lors de leur lancement, le 23 septembre, OpenAI leur avait cependant confié des missions bien séparées. Sol devait servir aux projets exigeants, en particulier le code, et Luna aux tâches répétitives. L’écart se voit dans l’API, où le million de jetons en entrée coûte 2 dollars avec Sol et 10 centimes avec Luna, soit vingt fois moins.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Sur son évaluation interne de la recherche web, OpenAI a mesuré un gain de 1,5 à 2,4 points entre GPT-5.6 et GPT-6. À chaque génération, le modèle payant devance le modèle gratuit d’une douzaine de points. Autrement dit, un utilisateur gratuit profite bien de la nouvelle génération et d’Intelligent UI, mais avec le modèle le plus léger de la gamme, loin derrière Sol sur ce test.
Côté sécurité, OpenAI a repris pour GPT-6 plusieurs avancées de GPT-6 Astra, freiné cet été à cause de ses capacités en cybersécurité, dont ses garde-fous contre les usages malveillants. L’entreprise annonce aussi que GPT-6 résiste mieux aux tentatives de contournement réparties sur plusieurs messages.
Des outils générés au fil de la conversation
Avec Intelligent UI, OpenAI a entraîné GPT-6 à assembler du texte, des visuels et des éléments interactifs en fonction de la question posée. Dans un exemple publié par l’entreprise, l’utilisateur prépare un rôti du dimanche et choisit le nombre de convives. Les quantités de la liste de courses sont alors recalculées à chaque clic. Il suffit aussi d’un message pour obtenir un calculateur d’épargne ou un outil qui partage l’addition entre amis.
« ChatGPT a principalement été une interface textuelle », a rappelé Aarush Selvan, chef de produit chez OpenAI, lors d’une démonstration réservée à la presse. Pour planifier une recette ou un voyage, ou pour apprendre quelque chose, « les réponses les plus utiles ne se limitent pas au texte », a-t-il ajouté.
Pour y parvenir, OpenAI a conçu une bibliothèque de composants natifs et un compilateur, chargé d’afficher l’interface au fur et à mesure de la génération, sans attendre la fin de la réponse. L’entreprise a également fait démarrer l’affichage avant la fin de la réflexion du modèle. Sur les questions qui demandent une recherche web, l'utilisateur voit les premiers mots 44 % plus tôt en moyenne qu’avec GPT-5.6 Instant.
Le système a encore ses défauts, et OpenAI le reconnaît. Selon l'entreprise, le modèle doit encore progresser dans ses choix de mise en page. D’après TechCrunch, les utilisateurs pourront d’ailleurs réduire la quantité de visuels dans leurs réponses. À terme, OpenAI veut que ChatGPT crée davantage d’interfaces pour les tâches du quotidien. « Au lieu que les gens s’adaptent aux logiciels, les logiciels s’adapteront aux gens », écrit l'entreprise dans son billet d'annonce.