Avec Intelligent UI, OpenAI a entraîné GPT-6 à assembler du texte, des visuels et des éléments interactifs en fonction de la question posée. Dans un exemple publié par l’entreprise, l’utilisateur prépare un rôti du dimanche et choisit le nombre de convives. Les quantités de la liste de courses sont alors recalculées à chaque clic. Il suffit aussi d’un message pour obtenir un calculateur d’épargne ou un outil qui partage l’addition entre amis.

« ChatGPT a principalement été une interface textuelle », a rappelé Aarush Selvan, chef de produit chez OpenAI, lors d’une démonstration réservée à la presse. Pour planifier une recette ou un voyage, ou pour apprendre quelque chose, « les réponses les plus utiles ne se limitent pas au texte », a-t-il ajouté.

Pour y parvenir, OpenAI a conçu une bibliothèque de composants natifs et un compilateur, chargé d’afficher l’interface au fur et à mesure de la génération, sans attendre la fin de la réponse. L’entreprise a également fait démarrer l’affichage avant la fin de la réflexion du modèle. Sur les questions qui demandent une recherche web, l'utilisateur voit les premiers mots 44 % plus tôt en moyenne qu’avec GPT-5.6 Instant.

Le système a encore ses défauts, et OpenAI le reconnaît. Selon l'entreprise, le modèle doit encore progresser dans ses choix de mise en page. D’après TechCrunch, les utilisateurs pourront d’ailleurs réduire la quantité de visuels dans leurs réponses. À terme, OpenAI veut que ChatGPT crée davantage d’interfaces pour les tâches du quotidien. « Au lieu que les gens s’adaptent aux logiciels, les logiciels s’adapteront aux gens », écrit l'entreprise dans son billet d'annonce.