Lenovo livre désormais une partie de ses ordinateurs avec l'application d'OpenAI. Avec ceci, le constructeur fait une petite offre promotionnelle pour les entreprises, qui sera très appréciée.
Lenovo a commencé à livrer certains de ses PC sous Windows 11 avec l'application ChatGPT déjà installée. Le déploiement semble concerner les ordinateurs destinés aux professionnels pour l'instant. OpenAI a confirmé ce changement dans un nouveau document d'assistance, décrivant une offre promotionnelle réservée aux clients de Lenovo.
Une appli préinstallée, deux offres disponibles
L'application de bureau ChatGPT est accessible directement depuis le menu Démarrer de Windows. Lenovo pourrait aussi la mettre en avant via ses logiciels Lenovo Now et Lenovo Vantage. Certains PC de la marque seront donc livrés avec deux assistants d'intelligence artificielle : Copilot, de Microsoft, et ChatGPT d'OpenAI. À croire que Lenovo n'a pas vraiment confiance en Copilot.
OpenAI propose deux promotions aux clients éligibles de Lenovo.
Les entreprises qui ont déjà un espace de travail ChatGPT Business peuvent obtenir un crédit unique de 100 dollars en se connectant depuis l'application préinstallée. Pour celles qui créent un nouvel espace de travail, elles peuvent recevoir 100 dollars de crédits pour chaque licence éligible achetée au cours des 90 premiers jours.
Les crédits expirent toutefois 60 jours après leur attribution. Ils ne peuvent servir ni à payer l'abonnement ni à acheter des crédits d'API. Les deux offres ne sont pas cumulables.
L'offre exige la version 26.1117.31558 ou une version plus récente de l'application de bureau. Les clients qui installent eux-mêmes ChatGPT sur un PC Lenovo qu'ils possèdent déjà n'y ont pas droit.
- Assistant IA extrêmement polyvalent
- Fonctionnalités gratuites nombreuses
- Automatisation de tâches complexes
Un bloatware en plus, mais quels PC concernés ?
Ce petit cadeau est toujours appréciable et bienvenu. Cependant, c'est un nouveau « bloatware » dans nos ordinateurs. Ces logiciels qui sont ajoutés à Windows, alors que tout le monde n'en a pas forcément besoin. Ainsi, une personne qui ne veut pas utiliser d'IA sur son PC, se retrouve avec ChatGPT et Copilot, ça fait deux applications à désinstaller.
Ni Lenovo ni OpenAI n'ont publié de liste complète des modèles concernés. On ignore aussi si le constructeur compte étendre la préinstallation de ChatGPT à ses gammes grand public Legion, LOQ, IdeaPad et Yoga.