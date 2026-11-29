Ce petit cadeau est toujours appréciable et bienvenu. Cependant, c'est un nouveau « bloatware » dans nos ordinateurs. Ces logiciels qui sont ajoutés à Windows, alors que tout le monde n'en a pas forcément besoin. Ainsi, une personne qui ne veut pas utiliser d'IA sur son PC, se retrouve avec ChatGPT et Copilot, ça fait deux applications à désinstaller.