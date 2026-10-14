Référencées CVE-2026-104935 (CVSS 8,6), les deux premières vulnérabilités affectent plusieurs versions d'Ivanti Connect Secure, une solution permettant aux salariés de se connecter à distance aux ressources informatiques de leur entreprise. Leur exploitation combinée ne nécessite ni compte utilisateur ni intervention de la victime. Un attaquant peut ainsi exécuter des commandes sur un équipement vulnérable depuis Internet.

Les pirates ont poussé l'exploitation plus loin en combinant trois failles inédites. La première permet de contourner l'authentification, la deuxième d'exécuter du code à distance et la troisième d'élever ses privilèges jusqu'au niveau root, le plus élevé sur le système. De quoi obtenir un contrôle complet de la passerelle VPN et profiter de ses connexions aux services internes de l'entreprise.

Volexity a confirmé que cette méthode était exploitée depuis au moins le 3 octobre par un groupe jusqu'alors inconnu, baptisé UTA0576. Après avoir compromis un VPN, les attaquants ont récupéré des identifiants qui y étaient enregistrés pour interroger Active Directory, l'annuaire Microsoft utilisé pour gérer les comptes et les ressources du réseau.

Leurs recherches visaient des informations particulièrement sensibles, dont les mots de passe d'administration locale gérés par Windows LAPS et les clés de récupération BitLocker, qui permettent de déverrouiller des volumes chiffrés. Les pirates ont également collecté des informations sur les comptes utilisateurs, analysé des captures de trafic LDAP pour tenter d'en extraire des identifiants et testé des mots de passe pour tenter d'étendre leurs accès.

Volexity a confirmé le vol d'identifiants et l'exfiltration de données issues d'Active Directory, sans pouvoir déterminer si des clés BitLocker avaient effectivement été récupérées.