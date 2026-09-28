Surtout, il ne faut pas oublier qu'un équipement à jour n'est pas forcément un équipement sain, puisque les intrusions ont précédé les correctifs. Citrix propose des indicateurs de compromission dans sa console NetScaler, à partir de la version 14.1-73.36 et à condition d'activer la télémétrie, ou à défaut via son support. L'éditeur reconnaît leur portée limitée et conseille de recourir à des enquêteurs spécialisés, ainsi que d'envoyer les journaux vers un outil de surveillance externe. Sous le billet de Citrix, un membre de la communauté rapporte que ce scanner a repéré un contenu évoquant un probable webshell, une porte dérobée, pointant vers un fichier caché du répertoire de connexion. Il signale aussi des certificats ou clés possiblement manquants ou altérés. De quoi tempérer le soulagement du clic sur « Mettre à jour ».